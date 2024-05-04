Министерство обороны Украины обнародовало список заболеваний, с которыми военнообязанные признаются пригодными к службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Минобороны Украины.

В соответствии с заболеванием, каждого военнообязанного могут признать:

не годным к службе;

полностью годным;

годным для службы в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП), учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения или охраны.

В качестве примера, в список болезней с которыми военнообязанных признают годными относятся:

остаточные изменения после вылеченного туберкулеза различных локализаций;

хронические вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;

болезни, обусловленные ВИЧ и бессимптомное носительство ВИЧ;

новообразования в фазе длительной стойкой ремиссии после проведенного специфического лечения;

медленно прогрессирующие и не прогрессирующие болезни крови;

болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ с незначительными нарушениями функций;

невротические легкие психические расстройства с выходом в выздоровление;

воспалительные болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

болезни наружного уха, средне-тяжелая двусторонняя тугоухость;

гипертоническая болезнь I стадии

болезни с незначительными нарушениями функции внешнего дыхания;

болезни печени с незначительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с незначительными нарушениями функций;

артрозы и другие поражения суставов с незначительными нарушениями функций и другие.

В частности к службе в тылу будут признаваться годными с: