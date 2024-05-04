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Сьогодні, 10:00

З якими хворобами можуть мобілізувати: Міноборони опублікувало список

Категорія: Новини / Online конференция

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Министерство обороны Украины обнародовало список заболеваний, с которыми военнообязанные признаются пригодными к службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Минобороны Украины.

В соответствии с заболеванием, каждого военнообязанного могут признать:

  • не годным к службе;
  • полностью годным;
  • годным для службы в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП), учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения или охраны.

В качестве примера, в список болезней с которыми военнообязанных признают годными относятся:

  • остаточные изменения после вылеченного туберкулеза различных локализаций;
  • хронические вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;
  • болезни, обусловленные ВИЧ и бессимптомное носительство ВИЧ;
  • новообразования в фазе длительной стойкой ремиссии после проведенного специфического лечения;
  • медленно прогрессирующие и не прогрессирующие болезни крови;
  • болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ с незначительными нарушениями функций;
  • невротические легкие психические расстройства с выходом в выздоровление;
  • воспалительные болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;
  • болезни наружного уха, средне-тяжелая двусторонняя тугоухость;
  • гипертоническая болезнь I стадии
  • болезни с незначительными нарушениями функции внешнего дыхания;
  • болезни печени с незначительными нарушениями функций;
  • язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с незначительными нарушениями функций;
  • артрозы и другие поражения суставов с незначительными нарушениями функций и другие.

В частности к службе в тылу будут признаваться годными с:

  • клинически вылеченным туберкулезом;
  • хроническими вирусными гепатитами с умеренными нарушениями функций;
  • болезнями, обусловленными ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией;
  • с состоянием после радикального хирургического лечения первичной опухоли; рак нижней губы, рак кожи.
  • доброкачественными новообразованиями с умеренными нарушениями функций;
  • болезнями крови, которые медленно прогрессируют с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями и другие.



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