У православных верующих наступает Пасха - самый долгожданный и радостный христианский праздник. С каждым годом он отмечается в новую дату, но всегда в воскресенье. Украинцы с нетерпением ожидают и любят этот праздник, а народные пасхальные традиции насчитывают много столетий. Мы расскажем, что отмечается в Пасху, как определяется дата праздника и что ни в коем случае нельзя делать в Воскресение Христово.

Что отмечают в Пасху

Пасха считается одним из самых древних христианских праздников. В этот день верующие вспоминают чудесное воскрешение Иисуса Христа. Согласно Библии, Иисус принял мученическую смерть на кресте, искупив грехи всего человечества. После смерти он сошел в ад и освободил старозаветных мучеников, а затем воскрес.

Воскрешение Иисуса считается самым радостным событием в истории и отмечается не только на Пасху, но и в каждое воскресенье. Праздник символизирует победу жизни над смертью, святости - над грехом.

Когда Пасха в 2024 году в Украине

Метод расчета даты Пасхи называется пасхалия и отличается у католиков и православных. Пасху отмечают в ближайшее воскресенье после первого полнолуния, наступившего после дня весеннего равноденствия (21 марта). Также у православных Пасха не может совпадать с еврейским праздником Песах (у католиков такого требования нет).

5 мая - вот какого числа Пасха в 2024 году у православных. Для торжества это довольно поздняя дата. Интересный факт: по давней примете если Пасха наступает поздно, то и весна в этом году будет поздней и холодной.

Католическая Пасха 2024 отмечается 31 марта.

Иногда католики и православные отмечают праздник в один день. Так будет в следующем году. Пасха 2025 у православных и католиков совпадет и будет отмечаться 20 апреля. В 2026 году католики отметят Пасху 5 апреля, православные - 12 апреля.

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский церковный календарь, который почти полностью совпадает с католическим. Однако Пасху православные верующие продолжат отмечать отдельно от католиков.

Дело в том, что католики для расчета даты праздника датой весеннего равноденствия считают 21 марта, а православные - 3 апреля. Поэтому православная Пасха всегда наступает не раньше 4 апреля.

Православную Пасху отмечают в Украине, России, Сербии, Грузии, Черногории и среди христиан Израиля и Кипра. На православную Пасху сходит благодатный огонь в Иерусалимском храме, который православные считают чудотворным.

Когда Великий пост 2024

Перед Пасхой православные отмечают 50-дневный пост, названный Великим. Он нужен для телесного и духовного очищения, чтобы встретить светлый праздник в очищенном теле и с чистыми помыслами.

Великий пост 2024 продлится с 18 марта по 4 мая. В течение всего поста запрещено есть мясо, молочные продукты и яйца, а последняя неделя поста (29 апреля - 4 мая) называется Страстной Седмицей и является самой строгой.

Традиции и запреты на Пасху

Украинцы очень любят Воскресенье Христово и отмечают его с большим размахом, а украинские пасхальные традиции существуют много столетий.

Подготовка к Пасхе начинается заранее, ещё во время поста. К великому празднику хозяева убирают в доме, моют окна, стирают постельное белье. Владельцы домашнего скота и птицы заранее заготавливают мясо. До Воскресения стараются закончить всю работу, поскольку в сам праздник работать запрещается.

Традиционное меню на Пасху включает мясные блюда (колбаса, голубцы, холодец), рыбу, крашеные вареные яйца. На десерт выпекают пасхи двух видов - сдобные и творожные. Все блюда готовят заранее, но едят только в праздник.

В само утро Пасхи украинцы посещают богослужение. В храм приносят корзинки с продуктами, крашанками и пасхами. Освященную еду ставят на стол и приглашают всю семью.

Также к празднику у украинцев есть праздничное приветствие. В течение всех пасхальных праздников (то есть от Пасхи до Троицы) православные верующие здороваются со словами: "Христос Воскрес!" - "Воистину Воскрес!".

Запреты на Пасху такие же, как и на любой другой крупный церковный праздник. В Воскресение Христово нельзя:

заниматься тяжелым физическим трудом;

ругаться, обижать других людей, завидовать и желать зла;

осуждать людей за спиной и раскрывать их тайны;

заниматься гаданием, ритуалами и обрядами;

выбрасывать освященные продукты в мусорное ведро;

отказывать в помощи.

Также в первую неделю после Пасхи священнослужители не рекомендуют жениться и венчаться.