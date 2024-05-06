В связи с открытием для посещения Стамбульского и Греческого парков спрос на парковку транспортных средств в центральной части Одессы значительно увеличился. Это влияет на безопасные и комфортные условия транспортных средств, пешеходов и других участников дорожного движения на улично-дорожной сети города.
Сообщает Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения.
С целью упорядочения размещения транспортных средств введена платная парковка, по адресу:
переулок Чайковского, на участке от улицы Европейской (ранее – Екатерининской) до площади Думской. Стоимость парковки – 20 грн/час.
Взыскание платы за услуги по пользованию площадками для платного пользования транспортными средствами и контроль за ситуацией на вышеуказанном участке начнется инспекторами по парковке с 6 мая.
Специалистами «СМЭП» уже проведены мероприятия по установке дорожных знаков «Остановка запрещена» и нанесение дорожной разметки в соответствии с новой схемой организации дорожного движения по переулке Чайковского.
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