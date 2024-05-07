Россия в ближайшее время проведёт учения "в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач". Об этом говорится в опубликованном сообщении Министерства обороны, передает "Радио Свобода".

В нём сказано, что поручение провести учение дал Верховный главнокомандующий, то есть президент России Владимир Путин. Генеральный штаб начал подготовку учений "с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота". Сказано, что в ходе учений "будет осуществлён комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия". Указано, что будет отрабатываться боевое применение такого оружия "в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

О каких лицах и заявлениях идёт речь, в заявлении Минобороны не говорится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, однако, заявил, что учения спровоцированы недавними заявлениями президента Франции Эмманюэля Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, а также неких "американцев". Песков заявил о "беспрецедентном витке напряжённости" в связи, в частности, с высказываниями Макрона о возможности отправки в Украину военнослужащих стран Запада. Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов Украины по объектам в России с использованием поставленного Британией оружия. Высказывания обоих лидеров подверглись в России резкой критике.

Каких "американцев" имел в виду Песков, не ясно. Российские СМИ 6 мая написали о том, что лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис якобы допустил, что может потребоваться вмешательство американских военных в войну в Украине. В действительности Джеффрис, однако, об этом прямо не говорил. Он сказал, что американские войска могут стать участниками конфликта с Россией в случае поражения Украины, и, как следует из контекста, возможных российских попыток дальнейшей экспансии, в частности нападения на страны НАТО. О такой угрозе говорили и другие американские политики, но отправку войск США в Украину они категорически отвергали.

Нестратегическое, иначе называемое тактическим, ядерное оружие - ядерные боеприпасы, средствами доставки которых являются ракеты относительно малого радиуса действия (то есть не стратегические межконтинентальные ракеты) и обладающие относительно (в сравнении со стратегическим оружием) малой мощностью, например несколько килотонн в тротиловом эквиваленте. В частности, тактическое ядерное оружие могут применять ракетные комплексы "Искандер". Это оружие недавно было размещено в Беларуси. По оценкам, Россия обладает наибольшим запасом такого оружия в мире. На поле боя оно никогда не применялось.

В СССР проводились учения с использованием тактического ядерного оружия. В современной России таких учений не было. Издание Financial Times, однако, писало, что более 10 лет назад, согласно российским военным документам, проводились военные игры, основанные на возможном применении такого оружия - причём против гипотетической агрессии Китая.

С начала российского вторжения в Украину страны Запада высказывали опасения в связи с возможным применением Россией тактического ядерного оружия, в частности при неудачах на фронте. Российская военная доктрина предусматривает возможность применения ядерного оружия первыми в случае "угрозы самому существованию государства". Ряд российских деятелей трактовали это положение так, что ядерное оружие может применяться и при угрозе территориальной целостности - а официальная Москва считает территорией России и ряд областей, входящих в международно признанные границы Украины. Представители стран Запада критиковали Россию за ядерные угрозы. Прямым текстом Владимир Путин ядерным ударом Украине не угрожал, однако предупреждал страны Запада о возможности ядерной войны в случае прямой конфронтации с Россией.

Стратегические ядерные силы России находятся в режиме повышенной боевой готовности с февраля 2022 года.