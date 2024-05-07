Война в Украине и напряжённость в торговых отношениях между Китаем и Евросоюзом – в центре переговоров Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина, для которого Франция стала первым этапом его европейского турне.
Формально государственный визит приурочен к 60-летию установления дипломатических отношений между Парижем и Пекином.
В понедельник на встречу лидеров двух стран в Елисейском дворце была также приглашена глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как сообщают французские СМИ, в своей вступительной речи перед началом переговоров Макрон высказался за "справедливые правила для всех" в торговле между ЕС и Китаем и заявил, что "координация" с Пекином по Украине и Ближнему Востоку имеет "решающее значение".
Перед началом дискуссии Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил надежду, что парижская встреча "укрепит нашу готовность работать с Европой". Китайский лидер также заверил, что "со стратегической точки зрения Пекин всегда придавал большое значение отношениям с Европой".
Урсула фон дер Ляйен заявила об "общих интересах" Китая и ЕС, связанных с "миром и безопасностью", подчеркнув "решимость" Брюсселя "остановить агрессивную войну России против Украины и установить справедливый и прочный мир".