ЕС и Франция рассчитывают на то, что Китай "использует всё своё влияние на Россию", чтобы положить конец войне в Украине. Эммануэль Макрон поставил вопрос доступа на рынки и справедливых условий конкуренции, а Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС "готов защищать свою экономику" от дешёвого импорта.

Война в Украине и напряжённость в торговых отношениях между Китаем и Евросоюзом – в центре переговоров Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина, для которого Франция стала первым этапом его европейского турне.

Формально государственный визит приурочен к 60-летию установления дипломатических отношений между Парижем и Пекином.

В понедельник на встречу лидеров двух стран в Елисейском дворце была также приглашена глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщают французские СМИ, в своей вступительной речи перед началом переговоров Макрон высказался за "справедливые правила для всех" в торговле между ЕС и Китаем и заявил, что "координация" с Пекином по Украине и Ближнему Востоку имеет "решающее значение".

Перед началом дискуссии Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил надежду, что парижская встреча "укрепит нашу готовность работать с Европой". Китайский лидер также заверил, что "со стратегической точки зрения Пекин всегда придавал большое значение отношениям с Европой".

Урсула фон дер Ляйен заявила об "общих интересах" Китая и ЕС, связанных с "миром и безопасностью", подчеркнув "решимость" Брюсселя "остановить агрессивную войну России против Украины и установить справедливый и прочный мир".