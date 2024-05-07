Украинская армия, уступающая по численности и вооружению российским войскам на поле боя, срочно нуждается в свежих бойцах. В то же время очереди патриотически настроенных добровольцев, выстроившиеся у призывных пунктов после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года, давно исчезли. Поэтому украинские воинские части пытаются заманить к себе людей, используя различные способы мотивации. как передает УНИАН, об этом пишет Financial Times.

"Столкнувшись со скромным количеством добровольцев, министерство обороны изменило тактику. Ведомство запустило рекламную кампанию, которая сделала процесс набора персонала более интересным, предлагая мужчинам выбрать свое подразделение и даже свою конкретную роль… Идея состоит в том, что, дав им чувство контроля, можно убедить украинцев записаться в более престижные и, возможно, лучше оснащенные подразделения. Или что они возьмут на себя специализированную роль в тылу, поддерживая развертывание на передовой", - отмечает издание.

При этом неявный посыл некоторых бригад заключается в том, что, если украинцы не станут добровольцами сейчас, они рискуют быть впоследствии призванными в стандартные пехотные формирования под более слабым командованием.

Этот новый подход "выбери сам" реализуется параллельно с регулярной мобилизацией Киева. Министерство обороны Украины назвало это "новой возможностью для подразделений пополниться профессиональными и мотивированными людьми", но отказалось сообщить, сколько человек оно уже собрало.

"По данным социологических опросов, многие граждане Украины готовы идти в армию, но при определенных мотивационных условиях", - сказал представитель министерства. - Одним из важнейших условий является понимание, где, у кого, как и на какой должности человек будет служить".

В то же время, отмечает научный сотрудник аналитического центра Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Стефан Гади, существует риск того, что, хотя элитные подразделения могут привлечь мотивированных новобранцев, они также могут переманить войска из других подразделений.

"Если вы сосредоточите все свои лучшие войска всего в паре элитных соединений, эти формирования в войне на истощение имеют тенденцию изнашиваться намного быстрее", - сказал он, добавив, что одна лишь добровольная вербовка не позволит Киеву приблизиться к тем 300 000 человек, в которых он нуждается, поскольку всегда будет предел количеству целеустремленных людей, особенно для пехотных подразделений.

ВСУ пробуют новый стиль рекрутинга

Как говорится в материале The Wall Street Journal, военные все чаще размещают рекламу на билбордах и применяют рекламные инструменты Instagram.

По словам лейтенанта Сергея Филимонова, командира "Волков Да Винчи", есть много людей, которые хотят воевать, но хотят выбрать свое подразделение, своего командира.

Также ранее Кирилл Сазонов, политолог, доброволец подразделения "Гром" 41-й механизированной бригады заявил о проблеме с доукомплектованием подразделений Сил обороны, отметив, что ТЦК присылают людей, которые в большинстве уже пожилого возраста, больные и немотивированные. По его словам, из 10 мобилизованных, которые пришли к ним для пополнения, реально воевать могут 2-3.