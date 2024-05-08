Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что в стране не поддерживают тех украинских мужчин, которые пытаются избежать военного призыва.
Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает издание Novinky.
Ян Липовский прокомментировал стремление украинской власти вернуть выехавших за границу мужчин.
В МВД Чехии отметили, что в стране находятся 94 643 человека в возрасте от 18 до 65 лет, имеющих временную защиту в связи с войной в Украине.
Однако возможности государства ограничены, когда дело касается обязательного возвращения, отмечает издание.
Теоретический выход она видит в том, что Украина посылает повестку, а за границей лицо ее не выполняет. Тогда Украина могла бы привлечь к уголовной ответственности такого гражданина и потребовать его экстрадиции из-за границы за совершение преступления. Путем может быть и ограничение в выдаче паспортов, к которому недавно прибегли украинские власти.
Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.
Польский министр внутренних дел Марчин Кервиньский ранее анонсировал, что правительство Польши учтет решение Украины о приостановлении консульских услуг для мужчин 18-60 лет в общем решении о продлении временной защиты для украинцев.
В Эстонии заявили, что не будут высылать украинских мужчин с просроченными паспортами.