Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что в стране не поддерживают тех украинских мужчин, которые пытаются избежать военного призыва.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает издание Novinky.

Ян Липовский прокомментировал стремление украинской власти вернуть выехавших за границу мужчин.

"Я понимаю проблему выезда украинских мужчин призывного возраста. Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев, и мы принимаем их на своей территории. Но не тех, кто пытается избежать призывной обязанности", – сказал Липовский.

В МВД Чехии отметили, что в стране находятся 94 643 человека в возрасте от 18 до 65 лет, имеющих временную защиту в связи с войной в Украине.

Однако возможности государства ограничены, когда дело касается обязательного возвращения, отмечает издание.

"Чешское государство не имеет для этого правовых оснований. Она не может лишить кого-то временной защиты только потому, что она так решила", – сказала Вера Гонускова, эксперт по международному праву по юридическому факультету Карлового университета.

Теоретический выход она видит в том, что Украина посылает повестку, а за границей лицо ее не выполняет. Тогда Украина могла бы привлечь к уголовной ответственности такого гражданина и потребовать его экстрадиции из-за границы за совершение преступления. Путем может быть и ограничение в выдаче паспортов, к которому недавно прибегли украинские власти.

"Каждый украинец, имеющий у нас временную защиту, обязан подтвердить это действительным проездным документом, где он имеет временную защиту. Если он этого не сделает, ему грозит штраф до пяти тысяч крон и возможность административного производства с целью депортации", – сказал Йозеф Урбан, спикер Управления внешней полиции. Однако срок действия паспорта – десять лет, поэтому ожидать массового возвращения украинцев на родину в ближайшем будущем не стоит.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.

Польский министр внутренних дел Марчин Кервиньский ранее анонсировал, что правительство Польши учтет решение Украины о приостановлении консульских услуг для мужчин 18-60 лет в общем решении о продлении временной защиты для украинцев.

В Эстонии заявили, что не будут высылать украинских мужчин с просроченными паспортами.

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