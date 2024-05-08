В Чехии существует два варианта пребывания иностранцев без действующего загранпаспорта. Для этого чешский МИД должен признать ситуацию такой, что человек не может получить документ своей страны.

Что делать украинцам, у которых истек срок действия загранпаспорта в Чехии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz .

Без обновления данных будет невозможно получить загранпаспорт

Новый закон об усилении мобилизации вступит в силу 18 мая 2024 года. После этого у мужчин, находящихся за границей, будет 60 дней, чтобы стать на военный учет в консульском учреждении. Или обновить свои военно-учетные данные, явившись в ТЦК или оформив электронный кабинет военнообязанного.

Если мужчины в возрасте 18-60 лет, живущие за границей, не внесут свои данные, то не смогут получать консульские услуги (в частности, оформить загранпаспорт).

Это невозможно сделать уже сейчас. Приостановка консульских услуг для мужчин призывного возраста продлится до 18 мая. Также они не могут получить паспорта через ГП "Документ" за границей, как отмечается, по техническим причинам.

Какие есть варианты пребывания без загранпаспорта

В Чехии без действительного загранпаспорта есть два варианта пребывания:

получить паспорт иностранца (cizinecký pas);

или удостоверение личности без гражданства для выезда за границу (cestovný prukaz totožnosti).

Для предоставления каждого из этих документов МВД Чехии должно признать, что иностранец не может получить новый загранпаспорт своего государства по причинам, которые от него не зависят.

Как пояснила адвокат Оксана Ризак, мужчинам не будут выдавать сizinecký pas, или паспорт иностранца, потому что МВД Чехии не считает нежелание мужчин вносить данные о пребывании за границей обстоятельством, не зависящим от их воли.

В то же время для временной защиты наличие паспорта не столь важно. Чехия, как и Германия, будет продлевать защиту украинцев без действительного загранпаспорта.

странице для украинцев. "Если у вас нет действующего загранпаспорта, а срок вклейки новой визовой наклейки продленной временной защиты приближается, вы можете прийти на продление и без паспорта. Наличие загранпаспорта не является обязательным условием продления временной защиты", – подтверждают и в чешском МВД на специальной

Фото: Паспортный сервис в Праге (proukrainu.blesk.cz)

Кто может получить паспорт иностранца и удостоверение для выезда за границу

Паспорт иностранца могут получить:

те, кто имеет в Чехии вид на постоянное место проживания и не имеют загранпаспорта. При этом докажут, что не могут получить новый документ независимо от собственной воли;

те, кто были высланы или находятся на основе постоянного места жительства. Речь идет о детях, усыновленных и тоже не имеющих документа;

те, кто получил дополнительную защиту. Это форма международной защиты, которую может получить иностранец, если он боится вернуться в свою страну происхождения, но не отвечает условиям предоставления убежища.

Паспорт иностранца выдается на 10 лет (на 5 лет – лицам до 15 лет) Срок действия в отдельных случаях определяется индивидуально и может быть сокращен.

Удостоверение личности без гражданства для въезда за границу – это проездной документ, который некоторые иностранцы могут получить, если у них нет действительного проездного документа и не могут получить новый в своей стране независимо от собственной воли. Получить этот документ могут:

имеющие разрешение на длительное проживание или переходное (временное) проживание члена семьи гражданина ЕС в Чехии;

те, у кого есть классическая виза толерантности, виза толерантности, выданная в связи с российско-украинской войной и виза временной защиты;

те, кто имеет длительное проживание с целью воссоединения семьи, обучения и рабочей карты.

Фото: Митинг в поддержку Украины в Чехии (gettyimages.com)

Можно ли отказаться от украинского гражданства во время войны

Некоторые мужчины за границей подняли в соцсетях тему отказа от украинского гражданства, чтобы не выполнять требования закона о мобилизации.

Как объясняет Оксана Ризак, для того чтобы отказаться от гражданства Украины, мужчине призывного возраста необходимо получить справку из военкомата. Для этого нужно стать на постоянный консульский учет, если человек находится за границей.

На постоянный консульский учет могут стать только граждане Украины, имеющие разрешение на постоянное проживание в Чехии. Среди документов нужно предоставить:

копию справки о снятии с регистрации места жительства;

для снятия с регистрации необходимо сначала сняться с военного учета, затем обратиться в ЦНАП.

"То есть выход из гражданства – процедура не месяца, не года. А тем более выход из гражданства в период войны для мужчины, который подлежит мобилизации, это практически нереально дело", – отмечает Оксана Ризак.



