Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, комментируя вопрос о прекращении предоставления консульских услуг за границей, передает портал "Антикор".

Она заверила, что предоставление своих данных территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не означает автоматическую мобилизацию на фронт.

"Украина приняла закон о мобилизации и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации - учете и информации. И это первоочередная цель нашего решения", - заявила вице-премьер.

Ольга Стефанишина сообщила, что в мае Украину посетит еврокомиссар по внутренним делам и миграции Ильвы Йоганссон для обсуждения с украинскими властями вопроса дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, ведь действующий механизм временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.

"Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений и давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть", - подчеркнула Стефанишина.

Напомним, что 23 апреля министерство иностранных дел Украины решило временно приостановить предоставление в украинских дипломатических учреждениях услуг мужчинам, которые по возрасту подпадают под действие закона о мобилизации. На следующий день правительство Украины обнародовало правила, согласно которым паспорта мужчинам призывного возраста могут оформляться только внутри Украины, а не в иностранных дипломатических учреждениях. Это означает, что мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, проживающие за границей, не смогут продлить паспорта, срок действия которых истекает или получить новые.

В правительстве говорят, что доступ к консульским услугам получат только мужчины с действительными военно-учетными документами, которые обновили свои данные в ТЦК. Однако пока механизм передачи такой информации для украинцев за рубежом еще не разработан.