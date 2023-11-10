Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина настаивает, что в переговорах с ЕС по обеспечению прав меньшинств не стоит вопрос защиты "русского меньшинства".

Об этом она заявила в Киеве на совместной пресс-конференции с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Стефанишина признала, что вопрос обеспечения прав меньшинств будет очень важным на пути Украины к членству в Евросоюзе, и это не является сугубо украинской спецификой. Ряд других кандидатов также столкнулись с требованиями в этой сфере во время переговоров о вступлении в ЕС.

Впрочем, несмотря на то, что Венецианская комиссия в своих решениях и рекомендациях к Киеву упоминает о "русском меньшинстве", в диалоге с ЕС это не звучит, настаивает она.

"В Украине нет русского меньшинства. Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство. Есть украинцы, часть из которых разговаривают на русском языке. Я одесситка, и когда хочу – разговариваю на украинском, а когда хочу – на русском, и мне для этого (выбора языка. – ЕП) не нужны ни москали, ни решения Венецианской комиссии", – пояснила вице-премьер.

Стефанишина подчеркнула, что Брюссель разделяет эту точку зрения.

"Я рада, что Европейская комиссия это понимает", – сказала она.

Как сообщала "Европейская правда", накануне на закрытом брифинге в Брюсселе в Еврокомиссии, как утверждается, также заявили об отказе принимать во внимание "права русскоязычных" на пути Украины в ЕС.

Подробно о решении Еврокомиссии читайте в статье "Желтый свет для Украины: что решила Еврокомиссия и начнутся ли переговоры о вступлении в ЕС".

Также читайте позицию украинского правительства о том, как Украина вступит в ЕС.