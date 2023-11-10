Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина настаивает, что в переговорах с ЕС по обеспечению прав меньшинств не стоит вопрос защиты "русского меньшинства".
Об этом она заявила в Киеве на совместной пресс-конференции с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Стефанишина признала, что вопрос обеспечения прав меньшинств будет очень важным на пути Украины к членству в Евросоюзе, и это не является сугубо украинской спецификой. Ряд других кандидатов также столкнулись с требованиями в этой сфере во время переговоров о вступлении в ЕС.
Впрочем, несмотря на то, что Венецианская комиссия в своих решениях и рекомендациях к Киеву упоминает о "русском меньшинстве", в диалоге с ЕС это не звучит, настаивает она.
Стефанишина подчеркнула, что Брюссель разделяет эту точку зрения.
Как сообщала "Европейская правда", накануне на закрытом брифинге в Брюсселе в Еврокомиссии, как утверждается, также заявили об отказе принимать во внимание "права русскоязычных" на пути Украины в ЕС.
Подробно о решении Еврокомиссии читайте в статье "Желтый свет для Украины: что решила Еврокомиссия и начнутся ли переговоры о вступлении в ЕС".
Также читайте позицию украинского правительства о том, как Украина вступит в ЕС.