В ближайшие дни Землю охватит мощная магнитная буря класса G4. Как передает УНИАН, об этом сообщает The Watchers.

Множественные выбросы корональной массы обрушатся на нашу планету уже под конец дня 10 мая и 11 мая. Начиная с конца 10 мая по 11 мая 2024 года.

Сильное воздействие G4 ожидается 11 мая, последствия этой бури могут ощущаться 12 и 13 мая.

G4 - вторая по величине геомагнитная буря по шкале NOAA. Подобные магнитные бури возникают примерно 100 раз за солнечный цикл, который длится 11 лет. Единственная буря сильнее G4 - это G5 - экстремальная, которая бывает примерно четыре раза за цикл.

Магнитная буря начнется уже поздно вечером 10 мая. Ожидается что три вспышки, покинувшие Солнце 8 и 9 мая, сольются в одну и столкнутся с Землей. Такие выбросы ученые называют "каннибальскими".

За этим ударом последует вспышка, которая произошла на Солнце 8 мая. Четвертый выброс образовался во время солнечной вспышки 9 мая. Он также столкнется с Землей через 2-3 дня, усугубив и без того серьезно нарушенные условия.

Однако это еще не конец. 9 мая произошла еще одна солнечная вспышка класса X. Как сообщается, вполне вероятно, что этот выброс также направляется к Земле.

"Объедините все это вместе, и вы получите чрезвычайно активную солнечную активность, которая приведет к сильной геомагнитной буре в течение следующих нескольких дней. Эта последовательность событий будет долго анализироваться и обязательно войдет в учебники истории", - сообщает издание.

Ожидается, что солнечная активность сохранится на высоком или очень высоком уровне до 11 мая.

Как защититься от магнитных бурь

Считается, что магнитные бури могут влиять на людей, в том числе, с хроническими заболеваниями. Чтобы минимизировать это влияние, поддерживайте здоровый образ жизни: занимайтесь спортом, питайтесь правильно и хорошо отдыхайте.