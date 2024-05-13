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Сьогодні, 10:00

Арестович: Україні треба зайняти позицію та взяти відповідальність

Категорія: Новини / Авторська колонка

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00:00 Прозрение украинского общества на некоторой дистанции до коллапса может привести к успеху в построении украинской государственности. Обществу нужна интерпретация очевидных для экспертов фактов, чтобы эти факты стали понятными.
02:14 Общественный образ Дацюка, Арестовича и Романенко.
03:21 Дацюк: коллапс экспертного знания. Коммуникации о важном нет, а вопросы остались.
08:04 Романенко: как вести коммуникацию с теми людьми, которые не понимают, но хотят понять. Мыслителю в современных условиях приходится становиться интерпретатором.
09:25 Арестович: борьба мыслителей идет за мыслящих, но пока не понимающих людей, которые не находятся под воздействием концепций. Требования общества к мыслителям.
14:11 Дацюк: я как мыслитель, и как Арестович, быть понятным уже пробовал. Уровни понимания экспертов.
16:30 Арестович: хейт — это реакция на разделение «свой-чужой».
17:14 Романенко, Дацюк: примеры, когда интерпретация информации способствует прозрению общества. Люди думают, что когда Украина вступит в НАТО, не нужны будут военное производство и ядерная доктрина.
23:56 Романенко, Дацюк: украинское общество не осознало свою ответственность за произошедшее и не понимает различия ответственности с виной.
27:40 Арестович: информацию от мыслителей идентифицируют максимально маргинально. Народ хочет сбросить груз ответственности за создание Третьей Украинской Республики, вступление в ЕС и НАТО, не понимая, что ответственности станет больше. Гэп мыслителей: нужно рассуждать не интеллектуально, а беседовать о морально-этической позиции.
33:50 Арестович: как меняется морально-этическая позиция. Перспективы второй мобилизации и позиция «ухилянт».
37:22 Арестович, Дацюк: украинский тыл не мобилизован по причине политической ошибки? Разная аморальность тыла. Признание проблемы: украинское общество — общество двойной аморальности.
43:35 Дацюк: мотивация делать ориентиры смысла для перспективы Украины.
44:30 Арестович: фронт как социальный лифт. Моральная позиция и социальный капитал военного, политического и гражданского общества.
47:15 Солидарности нет не только между фронтом и тылом, но и между военными на фронте. Война обнажила наши проблемы.
52:05 Дацюк: есть ли среди представителей власти моральные лидеры?
53:06 Арестович: в данных условиях Второй Украинской Республики, появление морального лидера не считаю возможным. Какая моральная позиция будет в Украине после войны, и как страна будет выходить из создавшегося положения?
01:00:40 Почему Романенко, Дацюка и Арестовича не рассматривают как экспертов? — Прозреют немногие. Но даже в безнадежной позиции мы не перестанем говорить о реальности.
01:04:50 Общество ищет выход и хватается за спасительные идеи.
01:11:50 Стратегическая позиция и планирование в Украине отсутствует. Принудительное делегирование ответственности себе: успешные примеры с дронами, атакой российских НПЗ и морского флота, когда Украина полагается на себя и действует самостоятельно.
01:21:00 Арестович: когда народ поймет, что на государство вида Второй Украинской Республики нельзя рассчитывать, возьмет ответственность на себя.
01:22:05 Сборы украинским военным.
01:23:15 Украинцам нужно занять свою позицию и взять ответственность на себя. 🇬🇧 Эфиры Алексея Арестовича на английском: @privateerstation





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