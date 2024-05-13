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Арестович: информацию от мыслителей идентифицируют максимально маргинально. Народ хочет сбросить груз ответственности за создание Третьей Украинской Республики, вступление в ЕС и НАТО, не понимая, что ответственности станет больше. Гэп мыслителей: нужно рассуждать не интеллектуально, а беседовать о морально-этической позиции.