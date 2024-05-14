Одним из девизов штурмовиков Адольфа Гитлера было Alles für Deutschland («Всё ради Германии»). Этот лозунг был выгравирован на кинжалах бойцов СА. В ФРГ он запрещён по статье 86 УК о неконституционной символике. В декабре на предвыборном мероприятии этот слоган использовал один из лидеров ультраправой «Альтернативы для Германии» Бьорн Хёке. Он возглавляет отделение партии в Тюрингии и давно известен радикализмом. Прокуратура предъявила Хёке обвинения, 18 апреля ему предстоит суд.

На днях в дело вмешался Илон Маск. Под постом Хёке, где тот по-английски пожаловался на «притеснение свободы слова», миллиардер написал: «Что ты сказал?» Когда Хёке и другие ответили, бизнесмен переспросил: «Почему это незаконно?» Тогда Хёке написал: «Потому что каждого патриота в Германии очерняют как нациста, поскольку в Германии есть юридические тексты, которых нет ни в одной другой демократии. Они направлены на то, чтобы не дать Германии вновь обрести себя». «Всякий раз, когда Хёке пытается не выглядеть фашистом, он почему-то всё равно звучит как фашист», — иронизирует журналист BILD Юлиан Рёпке. По итогам беседы X добавила примечание о лозунге Alles für Deutschland, объяснив его связь с нацистами.

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