Президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана, ранее принятый Конгрессом США, передает "Радио Свобода".

Документ вступит в силу через 90 дней после его подписания. До января 2028 года Минэнерго США сможет выдавать разрешения на импорт необлученного низкообогащенного урана, произведенного в России или российским предприятием в случае, если другие источники поставок отсутствуют. Ограничение будет действовать до 2040 года.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что это "исторический закон, который укрепит энергетическую и экономическую безопасность США и устранит зависимость от России в области гражданской атомной энергетики".

По мнению администрации Байдена, "новый закон восстанавливает лидерство Америки в ядерном секторе" и "поможет обеспечить безопасность энергетического сектора США для будущих поколений".

В Белом доме также надеются, что благодаря беспрецедентному федеральному финансированию в размере почти трёх миллиардов долларов, недавно выделенных Конгрессом США, в стране будут запущены новые мощности по обогащению урана.

Кроме того, США договорились с Канадой, Францией, Японией и Великобританией в декабре прошлого года совместно инвестировать более четырёх миллиардов долларов в расширение обогатительных и конверсионных мощностей в своих странах.

Американские компании платили России примерно один миллиард долларов в год за обогащенный уран – основное топливо для коммерческих атомных реакторов. "Росатом" поставлял около 20 процентов обогащенного урана, используемых на 93 атомных реакторах в США.

Эти поставки продолжались даже после того, как в 2023 году появились документальные подтверждения, что "Росатом" работал над поставками российскому оружейному бизнесу компонентов, технологий и сырья для ракетного топлива, используемого для войны в Украине.

Продажа урана Соединенным Штатам принесла России в прошлом году 1,2 миллиарда долларов, на 43 процента больше, чем годом раньше. За последний год мировые цены урана поднялись на 70 процентов. Россия является основным экспортером урана в США.