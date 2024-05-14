Следующие несколько недель будут критическими для Украины, пишет УНИАН со ссылкой на The Times.
Отмечается, что сейчас украинские командиры просчитывают мотивы продвижения войск РФ в Харьковской области: является ли это уловкой, призванной отвлечь украинские резервы от битвы за Часов Яр, важную стратегическую позицию на Донбассе, или это "настоящее нападение" на Харьков.
Предполагается. что на данном участке фронта у РФ накоплено около 35 000 военнослужащих.
Указывается, что на данный момент российская пехота в основном атакует небольшие населенные пункты в относительно небольших количествах, очевидно, больше ориентируясь на расширение линии фронта, чем на ее углубление. И самую острую проблему для украинцев сейчас представляет движение российских войска на юго-восток, к Волчанску.
Указывая на то, что следующие несколько недель будут критическими, в издании задались вопросами: а прибудут ли вовремя в Украину западные артиллерийские боеприпасы, чтобы изменить ситуацию, и будут ли готовы европейские страны расстаться со своими ЗРК Patriot для сдерживания российской авиации?
При этом в The Times констатировали "увеличение потерь среди украинской пехоты, что сделало рабочую силу все более ценным ресурсом".
В связи с этим сейчас украинским генералам необходимо будет решить, куда отправить этот ресурс: в Харьковскую область, где "по ним может быть безнаказанно нанесен удар" (учитывая запрет США на использование ракетных систем по территории РФ), или в бой за Часов Яр в надежде удержать Донбасс, пишет газета.
Отмечается, что, имея мало хороших вариантов, союзникам Украины следует ожидать дальнейших просьб Киева наконец развязать им руки, или "придется вести следующую войну вдоль европейских границ".
Напомним, The New York Times со ссылкой на украинских солдат и командиров писал, сегодня Украина более уязвима, чем когда-либо с первых мучительных недель широкомасштабного вторжения 2022 года: "Россия пытается использовать эту возможность, усиливая свои наступления на востоке и теперь угрожая открыть новый фронт, атакуя украинские позиции вдоль северной границы за пределами города Харькова".