Совет ЕС запретил вещание на территории сообщества четырех СМИ, обвиняемых в распространении прокремлевской пропаганды и "дестабилизации" соседних с Украиной стран.

, опубликованном в пятницу. Четыре издания, попавшие в черный список — РИА Новости, "Российская газета" , "Известия" и Voice of Europe — находятся "под постоянным прямым или косвенным контролем" России и "способствовали" поддержке ее незаконного вторжения в Украину, говорится в заявлении Европейского совета , опубликованном в пятницу.

Запрет на вещание 4 российских СМИ в ЕС вступил в силу, об этом сообщил "Официальный журнал ЕС".

"Российская Федерация проводит систематическую международную кампанию по манипулированию СМИ и информацией (...), чтобы оправдать и поддержать свою полномасштабную агрессию против Украины и усилить свою стратегию дестабилизации соседних стран, а также ЕС и его государств-членов", — говорится в заявлении Евросовета.

Согласно решению, меры касаются только деятельности, связанной с вещанием. Под запрет не попали другая деятельность этих СМИ и их сотрудников, например, исследования или интервью.

Послы ЕС одобрили эту меру накануне, несмотря на предупреждение официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Москва примет ответные меры против западных корреспондентов в Москве.

Зампредседателя Еврокомиссии, еврокомиссар по ценностям и прозрачности Вера Йоурова пообещала также запретить российское финансирование СМИ, НПО и политических партий в ЕС.

Решение принято за три недели до того, как около 370 миллионов избирателей смогут проголосовать на европейских выборах, которые, как опасаются в ЕС, могут быть подвержены дезинформационным кампаниям, поддерживаемым Россией.

Официальные лица обеспокоены тем, что ЕС глубоко не готов к новым формам иностранного вмешательства.

Три издания из списка — "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета" — частично принадлежат или контролируются российским государством.

Но Voice of Europe — это зарегистрированная в Нидерландах компания с официальной штаб-квартирой в небольшой деревне в провинции Северный Брабант. Эта компания находится в центре продолжающегося расследования, в ходе которого утверждается, что законодателям по всей Европе платили за распространение кремлевской пропаганды.

Новостная компания заявляла, что предоставляет "неподцензурные новости из Европы и мира", и в марте этого года проводила интервью и дебаты один на один с действующими депутатами Европарламента, которые транслировались из Европейского парламента в Брюсселе и Страсбурге.

В конце марта власти Чехии объявили о раскрытии российской операции по оказанию влияния через Voice of Europe, утверждая, что финансовые операции были проведены с выборными должностными лицами в Европейском парламенте и национальных парламентах.

По данным чешских СМИ, ссылающихся на представителей спецслужб, обвинения касаются политиков из Германии, Франции, Польши, Бельгии, Нидерландов и Венгрии.

В четверг немецкая полиция начала расследование в отношении кандидата на выборах в ЕС из ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) по обвинению в получении до 20 000 евро от лиц, связанных с президентом России Владимиром Путиным, для распространения кремлевской пропаганды.

В прошлом месяце премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что раскрытая операция направлена на дестабилизацию всей Европы, и сообщил, что другие европейские страны начали расследование в результате усилий Чехии.

Бельгия подтвердила, что начала судебное расследование, поскольку под подозрением оказались члены Европейского парламента, штаб-квартира которого находится в бельгийской столице Брюсселе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция на новое решение ЕС о запрете вещания российских СМИ прорабатывается.