Российское наступление на северо-востоке Украины ожидалось несколько месяцев, но все равно началось неожиданно. Перед самым вторжением у украинских частей перестали работать терминалы спутникового интернета Starlink, которые используются в том числе для трансляции видеопотока с разведывательных дронов.

Устройства Starlink полностью отключились впервые после российского вторжения в феврале 2022 г., пишет WaPo. “В какой-то момент мы совершенно ослепли, — сказал газете командир подразделения беспилотников 125-й бригады с позывным Артист. — Это была самая большая проблема: мы не видели, как они двигаются, общались только по радио или телефонам там, где они еще работали”. Изображение с дронов, по его словам, “просто исчезло”.

После начала наступления повлиять на работу Starlink могла сильная геомагнитная буря на Солнце, случившаяся вечером 10-го — утром 11 мая. Маск назвал ее “крупнейшей за долгое время”, написав, что спутники Starlink оказались “под сильным давлением”.

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