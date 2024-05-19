Российская армия в последнее время эффективно используют тактику проникновения дронов-разведчиков в глубокий тыл Украины, где они наводят баллистические ракеты на важные военные цели. Благодаря этому они нанесли несколько весьма ощутимых ударов по ВСУ и украинской инфраструктуре за десятки километров от линии фронта. В частности, поражены РСЗО HIMARS и несколько пусковых установок ПВО Patriot. Как работает эта тактика и что могут украинцы ей противопоставить? Ответы на эти вопросы искал украинский военный обозреватель Сергей Морфинов.

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