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Интервью с Олегом Стариковым @OLEG_STARIKOV
00:00 Натиск на Волчанск
4:25 Очаговая оборона
5:45 Основные силы еще не ввели
8:00 Тактика просачивания
10:40 Битый генерал Лапин
12:07 Обученные бойцы и оружие
13:27 Планы на Харьков
15:05 Дальше 15 км они не пойдут
16:09 Курвиметр Шойгу
17:35 Часов Яр сдавать НЕЛЬЗЯ!
20:05 Опасные направления
21:05 Стратегия плацдарма в Крынках
23:00 Противник играет по-крупному!
24:45 Ракеты для тральщика
25:56 Склад в больнице Волчанска
27:55 Отказ от Саммита мира
31:05 Остановки войны не будет
32:02 Борьба за Глобальный Юг проиграна
34:45 Закон о мобилизации НЕ СРАБОТАЕТ!
38:05 Украину через колено не переломить
40:15 Гробовые и соцзащита воинов
41:37 Отъем автомобилей и жилья
44:20 Раскол народа и государства