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Интервью с Олегом Стариковым @OLEG_STARIKOV





00:00 Натиск на Волчанск

4:25 Очаговая оборона

5:45 Основные силы еще не ввели

8:00 Тактика просачивания

10:40 Битый генерал Лапин

12:07 Обученные бойцы и оружие

13:27 Планы на Харьков

15:05 Дальше 15 км они не пойдут

16:09 Курвиметр Шойгу

17:35 Часов Яр сдавать НЕЛЬЗЯ!

20:05 Опасные направления

21:05 Стратегия плацдарма в Крынках

23:00 Противник играет по-крупному!

24:45 Ракеты для тральщика

25:56 Склад в больнице Волчанска

27:55 Отказ от Саммита мира

31:05 Остановки войны не будет

32:02 Борьба за Глобальный Юг проиграна

34:45 Закон о мобилизации НЕ СРАБОТАЕТ!

38:05 Украину через колено не переломить

40:15 Гробовые и соцзащита воинов

41:37 Отъем автомобилей и жилья

44:20 Раскол народа и государства