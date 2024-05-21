Папа Римский Франциск обратился с посланием ко всем воюющим странам и призвал их остановить войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNS News.

"Остановите войну. Вы должны найти способ договориться о мире. Стремитесь к миру. Мир, достигнутый путем переговоров, всегда лучше, чем бесконечная война", - заявил он.

Папа Франциск отметил, что во многих своих проповедях призывает к прекращению огня между Израилем и ХАМАС.

"Что я могу сделать, так это молиться. Я много молюсь за мир. А также предлагаю: "Пожалуйста, остановитесь. Ведите переговоры", - сказал он.