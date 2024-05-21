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Сьогодні, 14:00

Папа Римський - усім країнам, що воюють: знайдіть спосіб домовитися про мир

Категорія: Новини / Політика

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Папа Римский Франциск обратился с посланием ко всем воюющим странам и призвал их остановить войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNS News.

"Остановите войну. Вы должны найти способ договориться о мире. Стремитесь к миру. Мир, достигнутый путем переговоров, всегда лучше, чем бесконечная война", - заявил он.

Папа Франциск отметил, что во многих своих проповедях призывает к прекращению огня между Израилем и ХАМАС.

"Что я могу сделать, так это молиться. Я много молюсь за мир. А также предлагаю: "Пожалуйста, остановитесь. Ведите переговоры", - сказал он.

Высказывания Папы Римского о войне

Это не первый раз, когда Папа Франциск говорит о войне в Украине. Кроме того, иногда его замечания кажутся расплывчатыми.

Например, в одном из своих заявлений он призвал "найти в себе мужество начать переговоры с РФ" и даже употребил словосочетание "белый флаг". Затем, возможно, пытаясь исправиться, через несколько дней Папа Римский осудил войны в мире, включая войну в Украине.

Кроме того, в одном из своих выступлений Папа Римский Франциск назвал бурят и чеченцев самыми жестокими российскими оккупантами, вторгшимися на украинскую территорию. При этом он дал определение украинского мученика.




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