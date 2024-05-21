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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о реформе автострахования. Документ предусматривает постепенное повышение размера страховых сумм до размеров, установленных в странах Европейского Союза. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
По его словам, законопроект предусматривает постепенное повышение размеров страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) до размеров, установленных в странах ЕС.
Также предполагается ввести:
- быстрое осуществление гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов до введения в действие закона (сейчас это годы, а предлагается до 90 дней);
- прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован;
- расширить применение "европротокола" - оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции.
В настоящее время лимит ответственности страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью, составляет 320 тысяч гривен на одного потерпевшего, независимо от количества пострадавших, а за вред, причиненный имуществу потерпевших - 160 тысяч гривен на одного потерпевшего, но не более 800 тысяч гривен на одно страховое происшествие.
Согласно закону в течение двух лет поэтапно увеличатся суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших лиц, до 1 млн гривен на одного потерпевшего и 20 млн гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших - до 2 млн гривен на один страховой случай вне зависимости от количества пострадавших лиц.
Кроме того, в течение четырех лет после года вступления Украины в Европейский Союз предлагается поэтапно увеличить эти суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, до не менее 52 млн гривен на одно пострадавшее физическое лицо и 258 млн гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших - до не менее 52 млн гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших.