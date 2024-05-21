сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о реформе автострахования. Документ предусматривает постепенное повышение размера страховых сумм до размеров, установленных в странах Европейского Союза. Об этомнародный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, законопроект предусматривает постепенное повышение размеров страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) до размеров, установленных в странах ЕС.

Также предполагается ввести:

быстрое осуществление гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов до введения в действие закона (сейчас это годы, а предлагается до 90 дней);

прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован;

расширить применение "европротокола" - оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции.

В настоящее время лимит ответственности страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью, составляет 320 тысяч гривен на одного потерпевшего, независимо от количества пострадавших, а за вред, причиненный имуществу потерпевших - 160 тысяч гривен на одного потерпевшего, но не более 800 тысяч гривен на одно страховое происшествие.

Согласно закону в течение двух лет поэтапно увеличатся суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших лиц, до 1 млн гривен на одного потерпевшего и 20 млн гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших - до 2 млн гривен на один страховой случай вне зависимости от количества пострадавших лиц.

Кроме того, в течение четырех лет после года вступления Украины в Европейский Союз предлагается поэтапно увеличить эти суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, до не менее 52 млн гривен на одно пострадавшее физическое лицо и 258 млн гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших - до не менее 52 млн гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших.