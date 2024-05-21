Кабмин исключил норму, согласно которой женщины-медики или фармацевты, которые не получали военно-учетный документ, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года, передает УНИАН

Отныне все женщины-медики и фармацевты должны стать на воинский учет, если хотят трудоустроиться. Ранее исключенная норма предусматривала, что женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не были не стояли на воинском учете, могут работать как невоеннообязанные до конца 2026 года.

Соответственно, теперь женщины-медики или фармацевты должны самостоятельно прибыть в соответствующий районный или городской ТЦК и стать на воинский учет военнообязанных, если хотят трудоустроиться.

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Накануне директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко заявил, что пока не истек срок в 60 дней, у работников ТЦК нет оснований доставлять человека на обновление персональных данных.

Кабмин накануне поддержал постановление о том, что с середины июля повестки начнут присылать по почте. Именно тогда, когда пройдет 60 дней на обновление военно-учетных данных.