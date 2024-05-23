Еврокомиссар по транспорту Адина Валеан заявила, что реорганизация логистических маршрутов в Восточной Европе два года назад из-за так называемых "путей солидарности" обеспечила экономическую стабильность Украины и Молдовы, а также помогла избежать глобального продовольственного кризиса.

Об этом идет речь на сайте ЕС.

За это время украинская экономика получила около 50 миллиардов евро дохода. Также эти коридоры укрепили экономические связи Украины с ЕС, импорт из которого составляет около 107 миллиардов евро.

До сегодняшнего дня через эти коридоры было экспортировано более 136 млн. тонн украинских товаров, включая зерно, минералы и сталь, а также импортировано свыше 52 млн. тонн основных товаров, таких как топливо, транспортные средства, удобрения и военная и гуманитарная помощь.

Коридоры проходят через Дунайский регион, Польшу, Балтию и Адриатику с помощью железнодорожных, автомобильных и внутренних водных путей.

Европейская комиссия и международные финансовые организации мобилизовали более 2 миллиардов евро для поддержки этих коридоров. В последние два года Комиссия координировала работу органов власти и транспортного сообщества в ЕС, Украине и Молдове для устранения административных и инфраструктурных барьеров и повышения эффективности торговли.

Приоритетными направлениями стали управление движением, приграничные процедуры и инвестиции в инфраструктуру и логистическое оборудование.

"Пути солидарности" остаются безопасным вариантом для торговли Украины и Молдовы с остальным миром, которые ЕК создала два года назад для улучшения транспортных маршрутов между ЕС, Украиной и Молдовой в ответ на незаконное вторжение России в Украину.

Хотя украинский Черноморский коридор, созданный в 2023 году, важен, Дунайский и польско-балтийский коридоры также остаются ключевыми для импорта, тогда как Адриатический коридор играет важную роль в экспорте, кроме сельскохозяйственного сектора Украины.

Из-за длившейся почти полгода блокады границы польскими забастовщиками основной сухопутный экспорт из Украины осуществлялся преимущественно железной дорогой. Общий объем грузоперевозок по железной дороге в феврале составил 14,55 млн тонн, что на 420 тыс. тонн больше, чем в январе.

А по сравнению с мартом 2023 года, в марте 2024 - во всех видах сообщения "Укрзализныця" перевезла на треть больше грузов - 16 млн тонн. Это также на 10% больше тоже рекордных показателей февраля 2024 года.

В первом квартале 2024 года объем перевозок железнодорожным транспортом вырос на 70% по сравнению с показателями за аналогичный период 2023 года.

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