00:00 Вояж Зеленского
2:20 Выборы в Европе все изменят
3:45 Все хуже и хуже!
5:00 Выражения Винниченко
6:30 Сумы превратят в город-призрак
9:00 Враги Украны Стефанчука
12:41 Биография Винниченко
14:14 Истерия УЖАСА
15:35 Зеленский готовится РУБИТЬ КОНЦЫ
16:40 Сунак повел под монастырь
18:45 Выборы в Британии
20:00 Минус союзник
22:00 Китаю подгорело
26:30 Мировой паразит
28:10 Процент замороженных активов
30:00 Деньги и фронт
32:13 Пушечное мясо Запада
34:00 Добровольне рабство
38:10 Первичная добыча
41:55 Реальные цифры все равно УЗНАЕМ
44:50 Мужчины лягли на ДНО
47:17 Шариковы и Швондеры бросаются на людей
50:30 Роль Зеленского. Женщины начнут защищаться
52:40 Территории без ТЦК
56:10 Крупные города ОБРЕЧЕНЫ
59:15 Миссия убивать
1:00:50 Подготовка новобранцев
1:03:20 Удар по газу, нефти и электричеству
1:05:55 Конфискация автомобилей
1:07:40 Ходорковский и Ротшильды
1:11:30 Прибыль растет. Топка жизней
1:14:40 Новые ВОРОНКИ
1:17:53 Азарт Зеленского
1:20:42 Партия мира и ПЕРЕЗАГРУЗКА