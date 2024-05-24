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Сьогодні, 20:00

Сунак підвів під монастир: Зеленський готовий РУБИТИ КІНЦІ! - Соскін

Категорія: Новини / Авторська колонка

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00:00 Вояж Зеленского

2:20 Выборы в Европе все изменят

3:45 Все хуже и хуже!

5:00 Выражения Винниченко

6:30 Сумы превратят в город-призрак

9:00 Враги Украны Стефанчука

12:41 Биография Винниченко

14:14 Истерия УЖАСА

15:35 Зеленский готовится РУБИТЬ КОНЦЫ

16:40 Сунак повел под монастырь

18:45 Выборы в Британии

20:00 Минус союзник

22:00 Китаю подгорело

26:30 Мировой паразит

28:10 Процент замороженных активов

30:00 Деньги и фронт

32:13 Пушечное мясо Запада

34:00 Добровольне рабство

38:10 Первичная добыча

41:55 Реальные цифры все равно УЗНАЕМ

44:50 Мужчины лягли на ДНО

47:17 Шариковы и Швондеры бросаются на людей

50:30 Роль Зеленского. Женщины начнут защищаться

52:40 Территории без ТЦК

56:10 Крупные города ОБРЕЧЕНЫ

59:15 Миссия убивать

1:00:50 Подготовка новобранцев

1:03:20 Удар по газу, нефти и электричеству

1:05:55 Конфискация автомобилей

1:07:40 Ходорковский и Ротшильды

1:11:30 Прибыль растет. Топка жизней

1:14:40 Новые ВОРОНКИ

1:17:53 Азарт Зеленского

1:20:42 Партия мира и ПЕРЕЗАГРУЗКА




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