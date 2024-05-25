264 произведения искусства разных авторов были изъяты у бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука, в рамках уголовных производств. Впоследствии по решению суда они были переданы на реализацию в агентство по розыску и менеджменту активов. 112 картин имеют культурную ценность. Экспертизу провели искусствоведы Национального художественного музея Украины.

Большинство из полотен относится к Закарпатской художественной школе, а авторы произведений – это известные украинские художники XX века. Среди них – Адальберт Эрдели, Иван Труш, Николай Глущенко.

Картины, которые представляют культурную ценность, будут внесены в реестр Музейного фонда Украины и в дальнейшем распределены между музеями страны согласно выставочным коллекциям. Остальные будут выставлены на продажу агентством по розыску и менеджменту активов, а средства от продажи перечислены в доход государства, сообщает пресс-служба полиции.

Источник