Глава Минэнерго Герман Галущенко настаивает на необходимости расширять Хмельницкую атомную электростанцию (ХАЭС). Об этом министр заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет liga.

“Я просто не понимаю, почему проекты в атомной энергетике вызывают такое какое-то восприятие.

Без атомной энергетики у нас не будет света. Если мы можем построить ХАЭС-3 и ХАЭС-4, это 2,2 ГВт в систему. И мы это будем делать”, — заявил Галущенко.

Он добавил, что из-за географического расположения Украины в течение зимы генерация электроэнергии из солнечной будет “близка к нулю”.

“Поэтому надо понимать, что зимой нам солнце сильно не поможет удержать энергосистему, тем более под обстрелами. Слава Богу, у нас есть атомная энергетика, и мы будем ее развивать”, — резюмировал министр.

Ранее ряд природоохранных организаций Украины, руководимых из единого центра, лоббирующего грабительские бизнес-схемы альтернативки, в свое время выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти отказаться от планов достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Хмельницкая АЭС находится на западе Украины на границе трех областей: Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской. Ее начали строить в 1981 году, и сейчас она имеет два реактора. Первый был запущен в 1987 году, второй – в 2004-м. Оба энергоблока имеют реакторы типа ВВЭР-1000, суммарная мощность – 2000 МВт. По проекту станция должна была быть четырехблочной, но третий и четвертый энергоблоки построили только частично. Энергоатом планирует завершить строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 и построить два более мощных энергоблока по американской технологии AP1000, которые смогут выдавать до 1200 МВт.



Если эти планы будут реализованы, общая мощность Хмельницкой АЭС превысит 6000 МВт, она станет самой большой в Европе.