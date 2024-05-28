Отключения света, связанные с существенными разрушениями в энергетике, могут применяться ближайшие два года. Об этом заявил Максим Немчинов, вице-президент Energy Club, бизнес-сообщества, объединяющего ведущие энергетические компании Украины, передает Фокус.
Максим Немчинов сообщил, что в результате массированных обстрелов энергосистема потеряла 8 ГВт генерирующих мощностей, в том числе маневровую генерацию, необходимую для балансировки системы. Восстановление поврежденных объектов требует много времени и средств.
Из-за этого придется поднять тариф на электроэнергию, чтобы собрать деньги на восстановление поврежденных и разрушенных энергообъектов.
Также он отметил, что отключения света в Украине будут продолжаться минимум два года. И они не будут прекращаться ни летом, ни зимой.
Вице-президент Energy Club также отметил важность развития возобновляемой энергетики, "умных" сетей, привлечения инвестиций и импорта электроэнергии. И призвал защитить энергообъекты от вражеских ударов ПВО.
Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко говорил об отключении света летом 2024 и отметил что из-за роста тарифов на электроэнергию отключения света в Украине могут стать более длительными.
Эксперт добавил, что повышение тарифов позволит не только сократить долги на рынке, но и улучшить финансовую ситуацию в энергетических компаниях. В то же время не стоит ожидать крайне быстрого восстановления.