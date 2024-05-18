Стоимость электроэнергии для населения может быть повышена до 5 гривен за кВт-ч, чтобы привлечь средства в строительство новых генерирующих мощностей. Об этом член парламентского Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк (”Слуга народа”) заявил в интервью “Телеграфу”.

“Сейчас в Кабмине идут активные обсуждения, чтобы поднять тарифы уже с 1 июня до уровня 4,5-5 грн/кВт для бытовых потребителей. Вероятно, такое решение будет принято. Но важно заметить, что полученные средства пойдут не обслуживающим компаниям, а именно на развитие генерации “Энергоатом” ежегодно дотирует население около 100 млрд грн, “Укргидроэнерго” — около 25 млрд грн”, — рассказал нардеп.

Нагорняк пояснил, что средства от повышения тарифа будут аккумулированы на восстановление мощностей “Укргидроэнерго” и строительство 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Нардеп подчеркнул, что развитие собственной генерации сейчас чрезвычайно важно для Украины.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует поэтапное повышение тарифов на услуги ЖКХ до экономически обоснованных уровней в течение нескольких лет, однако тарифы на электроэнергию для населения возрастут достаточно быстро и существенно.

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