Стоимость электроэнергии для населения может быть повышена до 5 гривен за кВт-ч, чтобы привлечь средства в строительство новых генерирующих мощностей. Об этом член парламентского Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк (”Слуга народа”) заявил в интервью “Телеграфу”.
Нагорняк пояснил, что средства от повышения тарифа будут аккумулированы на восстановление мощностей “Укргидроэнерго” и строительство 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС.
Нардеп подчеркнул, что развитие собственной генерации сейчас чрезвычайно важно для Украины.
Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует поэтапное повышение тарифов на услуги ЖКХ до экономически обоснованных уровней в течение нескольких лет, однако тарифы на электроэнергию для населения возрастут достаточно быстро и существенно.