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Сьогодні, 16:00

Рабы НАДСТРОЙКИ: США в ДВОЙНОЙ петле! Черная метка Украины. Щелин: эра отмирания СЛАБЫХ государств

Категорія: Новини / Авторська колонка


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Канал Павла Щелина: @PavelShchelin Телеграм: https://t.me/common_sen

00:00 Начало. Цахал в центре Рафах

2:23 Дело не в Израиле. Источник суверенитета

4:00 Вечный мир Канта 5:17 США в двойной ловушке

7:11 Существование Израиля

8:46 Сверхсуверенитет надстройки

10:05 Глобализм и потребление

12:26 Миф Фукуямы

13:40 Западные и глобальные ценности

17:05 Центр силы 19:05 Глобальные рынки и старые деньги

21:10 Китай и США. Захват Тайваня

23:30 Тайвань РАЗВРАТИЛ элиты США

25:10 План ПАРАЗИТА

26:00 Самое главное это человек

27:35 Философия трансгендеров

29:25 Папочка Путина

30:55 Стратегические цели РФ

33:10 Исполнение ультиматума

34:32 Суверенитет в обмен на нейтралитет

36:10 Нейтральность РОСКОШЬ

38:05 Хороших решений у Зеленского НЕТ

39:40 Протесты в Грузии. Черная метка Украины

43:10 Отмирание слабых государств

44:35 Элиты и народ. Теория копирования

46:50 Самая демократическая страна

48:01 Главред в ТЦК

50:10 Право ГОЛОСА и военный призыв

52:15 Граждане и государство

53:20 Трагедия ЛЖИ

55:35 Обязанность рождает ПРАВО

58:08 Форма хунты. Афины, Спарта

59:25 Право меньшинства

1:01:55 Защита СИСТЕМЫ

1:04:40 Украинский анархизм. Реализация в империях




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