Рабы НАДСТРОЙКИ: США в ДВОЙНОЙ петле! Черная метка Украины. Щелин: эра отмирания СЛАБЫХ государств

Канал Павла Щелина: @PavelShchelin Телеграм: https://t.me/common_sen
00:00 Начало. Цахал в центре Рафах
2:23 Дело не в Израиле. Источник суверенитета
4:00 Вечный мир Канта 5:17 США в двойной ловушке
7:11 Существование Израиля
8:46 Сверхсуверенитет надстройки
10:05 Глобализм и потребление
12:26 Миф Фукуямы
13:40 Западные и глобальные ценности
17:05 Центр силы 19:05 Глобальные рынки и старые деньги
21:10 Китай и США. Захват Тайваня
23:30 Тайвань РАЗВРАТИЛ элиты США
25:10 План ПАРАЗИТА
26:00 Самое главное это человек
27:35 Философия трансгендеров
29:25 Папочка Путина
30:55 Стратегические цели РФ
33:10 Исполнение ультиматума
34:32 Суверенитет в обмен на нейтралитет
36:10 Нейтральность РОСКОШЬ
38:05 Хороших решений у Зеленского НЕТ
39:40 Протесты в Грузии. Черная метка Украины
43:10 Отмирание слабых государств
44:35 Элиты и народ. Теория копирования
46:50 Самая демократическая страна
48:01 Главред в ТЦК
50:10 Право ГОЛОСА и военный призыв
52:15 Граждане и государство
53:20 Трагедия ЛЖИ
55:35 Обязанность рождает ПРАВО
58:08 Форма хунты. Афины, Спарта
59:25 Право меньшинства
1:01:55 Защита СИСТЕМЫ
1:04:40 Украинский анархизм. Реализация в империях