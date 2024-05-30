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Сьогодні, 20:00

Субсидії в Україні: хто ризикує втратити виплати і як цього уникнути

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Одной из причин, по которой украинцам могут отказать в субсидии, является наличие задолженности. Однако в Пенсионном фонде Украины дали рекомендации о том, что нужно предпринять, чтобы получить эту помощь. Об этом говорится в пресс-службе ПФУ, передает Фокус.

Для получения выплат необходимо представить документальное подтверждение уплаты задолженности, заключить договор о реструктуризации или обжаловать задолженность, которую потребитель не признает, в судебном порядке.

В источнике отмечают, что людям, которым отказали в предоставлении субсидии на следующий период из-за просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги, превышающей три месяца и превышающей 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 грн), необходимо предоставить документы, подтверждающие уплату задолженности, заключить договор о реструктуризации или обжаловать задолженность, которую они не признают, в суде, чтобы получить выплаты.

"Вопросы причин возникновения/порядка погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг следует решать с предприятиями, предоставляющими услуги, которые осуществляют учет такой задолженности", — уточнили в ПФУ.

Напомним, что с 1 мая в Украине назначают субсидии на летний период. Лицам, которые подают документы впервые или относятся к определенным категориям, например внутренне перемещенные лица (ВПЛ) или арендаторы, необходимо лично обращаться в ПФУ.

Также 28 апреля стало известно, что часть украинцев может получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги. Это касается лиц, чьи доходы не могут покрыть расходы на коммуналку. Кроме этого, на льготу также могут рассчитывать лица, которые работают неполный рабочий день.




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