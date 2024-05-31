В пятницу, 31 мая, Украина вернула из российского плена 75 своих граждан. Как передает УНИАН, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

В частности, домой вернулись, военнослужащие, служащие Нацгвардии, пограничники. Четверо из вернувшихся - гражданские лица.

"Все это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого из русского плена. И сегодня есть важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четыре гражданских - все они уже на родной земле. Обо всех помним. Прилагаем максимум усилий, чтобы найти каждого и каждое. Спасибо команде, работающей над обменом", - отметил Зеленский.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что среди вернувшихся - рядовые, сержанты и офицеры ВСУ, НГУ, ГПСУ:

"19 человек, попавших в плен с острова Змеиный, 10 защитников Мариуполя и из "Азовстали", украинские военные, попавшие в плен на разных направлениях. Сегодня они дома. Благодарю каждого из них за службу, спасибо гражданским за веру в Украину".

Обмен пленными 31 мая - что еще известно

В Координационном штабе уточнили, что среди освобожденных украинцев - 70 мужчин и пять женщин, шестеро офицеров и 65 представителей рядового и сержантского состава. По меньшей мере треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.

"На этот раз освобождены из плена 37 представителей Вооруженных Сил Украины, в том числе 13 бойцов Военно-морских сил и двое представителей Воздушных сил. Также освобожден из плена 21 нацгвардеец. Домой возвращаются семеро защитников-пограничников, шестеро тероборонцев и четверо гражданских украинок. Вернуть на родную землю удалось 19 защитников острова Змеиный, 14 военнослужащих, которые охраняли ЧАЭС, а также десять защитников Мариуполя. Домой возвращаются украинцы, захваченные в плен на Харьковском, Киевском, Херсонском, Донецком, Луганском, Запорожском и Сумском направлениях", - говорится в сообщении.

Напомним, что по информации правозащитников, по состоянию на март Россия принудительно удерживала не менее 7 тысяч гражданских украинцев.