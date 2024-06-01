Налоговый комитет парламента поддержал правительственный законопроект об увеличении к 2028 году акцизов на сигареты и топливо до уровня Евросоюза, привязав их к евро, а не гривне. Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат от партии “Голос” Ярослав Железняк.

Цены на топливо предлагается поднять уже с 1 июля — до 242,60 евро за 1000 литров бензина вместо текущих 213,5; до 177,60 евро за 1000 литров дизеля вместо текущих 139,5.

Что касается автогаза, то изначально предполагался акциз на него в 70 евро, но в последний момент он был увеличен до 277 евро.

Цены на сигареты предлагается поднять в 2025 году на 23%, а затем ежегодно до 2028 года — еще по 5%. В этом году увеличение произойдет только в случае девальвации национальной валюты.

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