Министерство государственной безопасности Китая заявило, что раскрыло дело о шпионаже с участием китайской семейной пары, которые будучи государственными служащими, передавали информацию британской Секретной разведывательной службе Великобритании (МИ6).

По версии китайских спецслужб, в 2015 году чиновник по фамилии Ван, имевший доступ к государственной тайне, подал заявку на участие в образовательной программе обмена между Китаем и Великобританией. Британские спецслужбы способствовали быстрому одобрению его заявки, а затем наняли консультантом.

Поначалу консультации касались государственных программ, но постепенно стали включать в себя ключевую информацию от правительства Китая, а предлагаемые гонорары в несколько раз превышали обычную плату за консультацию. У него возникли подозрения, но он продолжил работу. Позже чиновник был завербован напрямую и прошёл подготовку в МИ6, а затем привлёк к сотрудничеству жену с фамилией Чжоу, утверждается в сообщении.

В январе министерство госбезопасности Китая впервые раскрыло дело с участием МИ6. В ведомстве заявили, что задержали иностранца, который руководил иностранной консалтинговой компанией и был завербован британской внешней разведкой для сбора информации, пересказывает сообщение South China Morning Post.

В Китае за шпионаж чиновникам может грозить смертная казнь. В Великобритании сообщения китайское контрразведки не комментировали.

Ранее китайское министерство госбезопасности в причастности к нескольким делам о шпионаже американскую разведку ЦРУ.

В последние месяцы китайские спецслужбы также пытались мобилизовать китайскую общественность, чтобы она сообщала о "подозрительной" деятельности, отправляя информацию на "горячую линию" министерства госбезопасности или сообщая лично.

The New York Times ранее сообщала, что Китай в 2010–2012 годах раскрыл около 20 агентов американского ЦРУ, работавших внутри страны.

The Wall Street Journal писала со ссылкой на осведомленные источники, что к концу 2023 года, то есть спустя почти десять лет после этих событий, американским спецслужбам так и не удалось восстановить агентскую сеть в Китае. По этой причине Вашингтон имеет ограниченное представление о внутренних дискуссиях в стране, а также о позиции китайского руководства по ключевым вопросам безопасности, в том числе по Тайваню, говорили изданию собеседники.

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