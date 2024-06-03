В Украине военнообязанными должны быть все - и мужчины, и женщины. Такую позицию высказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко в интервью Армия TV, передает УНИАН.

"Я считаю искренне, что все украинцы должны быть военнообязанными - мужчины, женщины. С 18 лет. Участие в боевых действиях должны принимать после 23-х. То есть не после 25-ти. Вот 24 года - это именно то, что должно быть. К этому времени каждый должен иметь военно-учетную специальность, понимать как оно работает", - сказал военный.

По его мнению, если бы к войне у нас так была подготовлена нация, каждый в первые дни взял оружие и зная азы военного дела, стал бы на защиту.

"И тем количеством людей, которое было бы, мы могли бы обеспечить гораздо больший результат при меньшем количестве потерь", - сказал Федоренко.

Он подчеркнул: чтобы подготовить нацию, нужны годы, и уже сейчас необходимо в государственном бюджете планировать соответствующие расходы на актуализацию данных всех граждан, на поэтапную их подготовку.

Относительно сегодняшней подготовки мобилизованных Федоренко отметил, что общевойсковую подготовку месяц проходят все, но качество этой подготовки зависит от учебного центра.

"Не будем идеализировать процессы, но в некоторых учебных центрах готовят хорошо. О своих военных скажу, что имея уже контакты с руководителями нормальных центров, где происходит общевойсковая подготовка, я звоню им и прошу, если есть возможно дополнительная какая-то нагрузка, то чтобы "прогнать" людей. Потому что человек, который прошел общевойсковую подготовку, он действует уже совсем по-другому, он действует уже плюс-минус осознанно. А если эта подготовка хорошая, а потом человек еще пройдет боевое слаживание, то тогда это вообще будет подготовленный военный, который сможет выполнить боевую задачу и сохранить жизнь свою и своих побратимов. И потом, в перспективе, передать свой опыт", - прокомментировал он.

Мобилизация в Украине - новости

Как сообщалось ранее, новый закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, содержит несколько положений, касающихся военнообязанных мужчин. В то же время, 1 статья закона о мобилизации определяет, каким будет воинский учет женщин. По-прежнему женщины-медики обязаны стать на учет. Представительницы других профессий могут находиться на учете по желанию. Мобилизация женщин в Украине проводится исключительно добровольно. Даже женщин-медиков не могут призвать в армию без их согласия.

В апреле в интервью The Times советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева заявила, что страна должна готовиться к тому, что в ближайшие годы придется мобилизовать и женщин. Поэтому, по ее словам, в Украине необходимо принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу. Как отмечало издание, среди женщин, которые сейчас служат в украинской армии, менее десятой части выполняют активные боевые задачи, а остальные работают медиками, разведчиками и администраторами. Только в 2018 году женщинам разрешили занимать боевые должности.

По данным украинского правительства, сейчас в ВСУ служат 65 000 женщин - это примерно на 40% больше, чем в 2021 году, за год до полномасштабного вторжения России. Почти все они являются добровольцами. Доля женщин-военнослужащих в Украине меньше, чем в большинстве стран НАТО, и составляет 7,3%. В регулярных вооруженных силах США в последние годы доля женщин постоянно превышает 17%, а в Великобритании - более 11%.