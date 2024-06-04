Верховная Рада приняла Закон, предусматривающий официальное закрепление статуса английского как языка международного общения в Украине (законопроект №9432). Об этом сообщила заместитель председателя фракции «Слуга Народа», заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

Она пояснила, что документ определяет категории госслужащих, которые обязательно должны владеть английским:

- Госслужащие категории А, главы местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей; 2 года после прекращения военного положения, чтобы подготовиться.

- Для госслужащих категории Б и В, работников прокуратуры, Нацпола (старшего и среднего руководящего состава), налоговых и таможенных органов установлен срок в 4 года после войны на изучение английского для получения соответствующей должности.

«Информация о культурных мероприятиях, архивных документах, музейных экспонатах должна иметь ENG-версию. С сегодняшнего дня есть два года подготовиться», - добавила Евгения Кравчук.

Кроме того, на вокзалах, автовокзалах, аэропортах, в некоторых видах транспорта, информация должна дублироваться на английском языке. Это произойдет уже через 2 года после вступления в силу этого Закона.

«Использование английского для обучения в садах и других дошкольных заведениях для малышей. Эта норма вступает в силу с сентября 2026 года», - сообщила Евгения Кравчук.

Среди важных моментов обработанных предложений к законопроекту Евгения Кравчук выделила следующие:

были отклонены поправки, направленные на расширение сферы действия проекта Закона на другие языки - только английский;

некоторые нормы об обязательности применения английского языка в отдельных сферах общественной жизни были смягчены (в частности, в образовательном процессе для детей раннего и младшего дошкольного возраста, на маршрутах внутренних пассажирских перевозок, которыми не пользуется значительное количество иностранных граждан);

поручение Кабинету Министров в течение 6 месяцев о разработке и утверждении государственной целевой программы по содействию изучению и применению английского языка в Украине.

важно, что все выплаты или надбавки за знание английского на высшем уровне, предусмотренные законом, начнут работать только после прекращения или отмены режима военного положения.

Также, рассказала народная депутат, учли правку для поддержки в будущем кинотеатров, которые пользуются возможностью показа фильмов на английском языке (квота установлена 10% и такой же остается - без изменений).

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