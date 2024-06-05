Мир для Украины означает «уверенность в том, что Россия больше никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует ее».

«И это не означает их членство в НАТО», - заявил в большом интервью журналу Time президент США Джо Байден, передает «Голос Америки».

«Это означает, что мы имеем с ними такие же отношения, как и с другими странами, куда мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем», — отметил Байден.

Президент США подчеркнул, что Запад не должен допустить проигрыша Украины, поскольку это будет означать нестабильность для всех стран, граничащих с российскими и белорусскими территориями.

В разговоре с Time Байден категорически отверг тезис, что, помогая Украине, НАТО стоит на скользком пути к войне с Россией.

«Мы будем на скользком пути к войне, если мы ничего не сделаем для Украины», — сказал президент.