Археологи обнаружили древнеримском городе редкую ритуальную комнату, выкрашенную в голубой цвет. На ее стенах фрески, изображающие женские фигуры и символизирующие греческих богинь времен года.

Новая комната с голубыми стенами (очень редкий цвет для помпейских домов) обнаружена во время недавних раскопок в центральной части древнего города, погибшего от извержения вулкана в 79 году нашей эры. Предполгается, что это помещение площадью 8 кв. м было предназначено для религиозных ритуалов и хранения священных предметов. Скорее всего, это так называемый сакрариум — разновидность домашнего алтаря.

На голубом фоне стен изображены женские фигруры, которые, по мнению экспертов, представляют четыре времени года, а также аллегории сельского хозяйства и скотоводства.

В помещении найдены также несколько амфор, бронзовая посуда и раковины устриц.





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