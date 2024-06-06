 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 12:00

У Помпеях виявлено блакитну кімнату-святилище

Категорія: Новини / Видео

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Археологи обнаружили древнеримском городе редкую ритуальную комнату, выкрашенную в голубой цвет. На ее стенах фрески, изображающие женские фигуры и символизирующие греческих богинь времен года.

Новая комната с голубыми стенами (очень редкий цвет для помпейских домов) обнаружена во время недавних раскопок в центральной части древнего города, погибшего от извержения вулкана в 79 году нашей эры. Предполгается, что это помещение площадью 8 кв. м было предназначено для религиозных ритуалов и хранения священных предметов. Скорее всего, это так называемый сакрариум — разновидность домашнего алтаря.

На голубом фоне стен изображены женские фигруры, которые, по мнению экспертов, представляют четыре времени года, а также аллегории сельского хозяйства и скотоводства.

В помещении найдены также несколько амфор, бронзовая посуда и раковины устриц.


Источник





Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 