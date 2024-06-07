Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала не выстраивать коммуникацию с украинцами, которые выехали из страны, на запугивании.

Источник: Верещук в Telegram

Прямая речь:

"Да, сейчас много украинцев находятся за рубежом. Да, многие из них по разным причинам не хотят или не могут сейчас возвращаться. Да, среди них много мужчин, которые боятся мобилизации.

Не буду давать рецепты, что делать, чтобы люди возвращались.

Но, могу сказать, чего сейчас делать точно не стоит. Это я обращаюсь к коллегам по власти и другим политикам.

Не надо разговаривать с людьми якобы они предатели или преступники. Не надо угрожать людям различными мерами, особенно вокруг их документов.

Все это я говорю не потому, что я такая добрая. Смотрите прагматично. Такие публичные заявления или шаги реально пользы не дадут"

Детали: По словам Верещук, "никто не вернется, потому что испугался или потому, что совесть заела". Поэтому каждое такое публичное заявление, по мнению вице-премьера означает определенное количество украинцев, которые решат строить будущее свое и своих детей не в Украине.

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