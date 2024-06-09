Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж до конца 2024 года передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и возьмет на себя подготовку украинских пилотов, передает телеканал France 2.

"Завтра мы начнем новую программу сотрудничества и объявим о поставке серии Mirage 2000-5 – французских боевых самолетов, которые позволят Украине защищать свою землю и воздушное пространство. С завтрашнего дня мы начинаем программу подготовки пилотов и передадим эти самолеты до конца года", – сказал Макрон.

Количество истребителей, которые Париж намерен передать Киеву, президент Франции не уточнил, отметив, что подготовка украинских пилотов французскими инструкторами продлится шесть месяцев.

Также Макрон сообщил, что Франция готова обучить и вооружить бригаду ВСУ численностью 4,5 тысячи человек. Он также подтвердил, что Украина может наносить удары по территории России французским оружием. По его словам, Франция выступает за мир, но против его установления ценой капитуляции Украины.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Франция направит в Украину инструкторов для подготовки украинских военных. По его словам, он уже подписал документ, который позволит первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры, а также "ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом". В то же время Минобороны Франции в комментарии агентству Reuters заявило, что вопрос отправки инструкторов в Украину еще прорабатывается.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон первым из западных лидеров допустил возможность отправки европейских войск в Украину. Он отметил, что это может произойти в случае угрозы захвата Одессы или Киева. Позже Макрон заявил, что "не исключать чего-то – не означает делать это". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент у Альянса нет планов по размещению своих боевых подразделений в Украине.

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