Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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ЦІ СХЕМИ ВЖЕ БУЛИ в 90-х!⚡️Лана ЗЕРКАЛЬ назвала справжню мету підвищення тарифів на світло | Рандеву
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Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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