В условиях увеличения суммы в своих электрических счетах с июня украинцы задумываются об экономии на счетах за электроэнергию. Фокус выяснил, что многофункциональный прибор учета электрической энергии позволит уменьшить оплату за потребленный свет.

С июня 2024 года новый тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн/кВт-ч. Чтобы начать экономить, можно установить двухзонный счетчик, который фиксирует объем потребления по периодам времени, отдельно днем и ночью. Для владельцев домов с такими учетными приборами будет действовать ночной тариф, электроэнергия, потребленная с 23:00 до 7:00, будет стоить вдвое дешевле, то есть ночной тариф — 2,16 грн за кВт-ч.

Двухзонный счетчик — экономия благодаря ночному тарифу: как это работает

Расчеты за потребленный свет по двухзонному тарифу следующие:

днем (с 7:00 до 23:00 ч.) — оплата по действующему тарифу 4,32 грн за кВт-ч;

ночью (с 23:00 до 07:00 ч.) — оплата по тарифу, который на 50% меньше действующего — 2,16 грн за кВт-ч.

Как приобрести, установить счетчик и какова его стоимость

Бытовые потребители могут установить двухзонный счетчик в несколько способов:

по заявлению на установку многотарифного прибора учета через онлайн-платформу "Персональный кабинет" местного поставщика электрической энергии (для Киева — сайт YASNO);

по заявлению с помощью сервисов своего облэнерго (поставщика электроэнергии) в Viber или Telegram;

по заявлению на сайте местного облэнерго (поставщика электроэнергии) с помощью сервиса "Дія";

по обращению с соответствующим заявлением в Центр обслуживания клиентов.

После подписания договора специалисты приедут на место установки счетчика, заменят старый счетчик на новый (двухзонный) и внесут изменения в договор. С момента установки нового электросчетчика автоматически будет начисляться соответствующий тариф.

Заметим, что двухзонный счетчик устанавливают после оплаты потребителем счета за услуги по переходу на новый учет. Стоимость услуги, в которую входит непосредственно сам счетчик, услуги по демонтажу старого прибора, установка нового, опломбирование и программирование для работы в режиме "день-ночь" составляет от 3199 грн. Дальнейшая эксплуатация, плановая замена, ремонт (неисправность прибора не по вине потребителя), поверка многотарифного прибора учета электроэнергии осуществляется за счет энергокомпании.

Бытовой потребитель имеет право самостоятельно приобрести средство учета, которое прошло государственную поверку или метрологическую аттестацию, то есть на нем есть пломба с оттиском поверочного клейма.

В случае самостоятельного приобретения счетчика нужно обратиться с заявлением о передаче средства учета на баланс общества в связи с переходом на расчеты по тарифу, дифференцированному по периодам времени, к которому потребитель прилагает паспорт средства учета и копию платежного документа. В этом случае в калькуляции по обустройству узла учета не учитывается стоимость средства учета, ведь оно приобретено потребителем.

Купить двухзонный счетчик света можно онлайн или в профессиональном магазине. Стоимость такого прибора составляет от 1300 грн, в зависимости от модели, и в среднем придется заплатить 1900-2800 грн. В любом случае сначала нужно обратиться в свою местную энергокомпанию, которой осуществляется оплата за свет, чтобы выяснить, какие модели счетчиков действительно подходят.

С техническими характеристиками средств учета электрической энергии в случае выбора другого вида тарифа (в частности, ночных тарифов), можно ознакомиться на сайте своего местного поставщика.

Передавать показания по двухзонному счетчику можно как через оператора системы распределения, так и через сервисы поставщика: личный кабинет, мобильное приложение, Viber или Telegram, сайт, а также по телефону контакт-центра.

Расчеты по двухзонным тарифам

Зонные тарифы дифференцируются по периодам времени. Двухзонный делит сутки на два периода (день/ночь).

Двухзонное дифференцирование работает следующим образом:

50% фиксированной цены — с 23:00 до 7:00 -2,16 грн/кВт-ч.

100% фиксированной цены — с 7:00 до 23:00 — 4,32 грн/кВт-ч.

Как видим, делить сутки на такие зоны и платить по двухзонному счетчику света очень выгодно, поскольку ночной тариф на электроэнергию в Украине вдвое дешевле, чем общая базовая ставка. Поэтому в случае введения тарифа "день-ночь" с помощью установки нового счетчика можно перенести большую часть потребления электроэнергии семьей с 23:00 до 07:00 и сэкономить на оплате счетов за электричество.

Снимать показания двухзонного счетчика просто. После установки и программирования прибора поставщик электроэнергии заключает с потребителем договор. Поэтому в личном кабинете абонента появляется разделение на зоны. Чтобы правильно снять и составить показания счетчика, нужно воспользоваться дисплеем прибора.

Двухтарифный счетчик электроэнергии прямо на своем экране индексирует "день" и "ночь" особыми отметками. Коды могут отличаться в зависимости от производителя.

Например:

Т1 — "день" и Т2 — "ночь";

Е1 и Е2

Т11 и Т12;

5.8.1 и 1.5.8.2;

Учет электроэнергии по каждой зоне отображаются последовательно. То есть нужно просто поочередно записать значения по тарифам "день" и "ночь". Для передачи показателей двухтарифного электросчетчика, фиксируются только цифры до запятой. Их и следует вписать в соответствующие графы в личном кабинете на сайте поставщика.

Самостоятельно среднесуточный тариф определять не нужно, ведь его рассчитает поставщик электроэнергии после подачи показаний по каждой из зон.

Действительно ли поможет сэкономить двухзонный счетчик

Вместе с установкой двухзонного счетчика нужно подумать и о дисциплине потребления электричества. И прежде всего речь идет о режиме использования электроприборов. Чтобы получить меньшие цифры в платежке, необходимо некоторые процессы перенести на время после 23.00.

Как именно можно использовать электроприборы ночью:

Стирка. Известно, что стиральная машина — один из энергозатратных приборов, потребляющий от 700 Вт до 2,5 кВт. Большинство современных стиральных машин позволяют их программировать на ночное использование. Поэтому можно настраивать стиралку с использованием таймера.

Известно, что стиральная машина — один из энергозатратных приборов, потребляющий от 700 Вт до 2,5 кВт. Большинство современных стиральных машин позволяют их программировать на ночное использование. Поэтому можно настраивать стиралку с использованием таймера. Нагрев воды. Бойлер расходует от 1,5 кВт до 3 кВт. Более дорогие бойлеры поддерживают программирование, более дешевые можно подключить через внешний таймер.

Обогреватели расходуют от 300 Вт до 2,5 кВт. Их можно запрограммировать по времени.

расходуют от 300 Вт до 2,5 кВт. Их можно запрограммировать по времени. Хлебопечка, мультиварка, пароварка обычно расходуют от 400 Вт до 850 Вт. Использование функции "Отложенный старт" поможет сориентироваться по времени приготовления, чтобы блюдо не остыло.

Если с обычным счетчиком домохозяйство потребляет, например, 400 кВт-ч, то при условии переноса стирки, работы бойлера и приготовления пищи на электроплите на период после 23.00 возможная экономия составит от 20% до 60%. То есть потребитель получит вместо счета на сумму 1728 грн. платежку с суммой 700-1100 грн.

В то же время заметим, что переход на двухзонный счетчик предусматривает присутствие электричества ночью. Однако украинцам не обещают прекращения отключений, а значит, летом будут действовать ГПВ (графики почасовых отключений) в большинстве населенных пунктов страны. сейчас отключения света иногда продолжаются от 5-6 часов до 12-14 часов в сутки. Эксперты предупреждают: зимой света может не быть и по 12-18 часов в сутки. "Поднятие тарифа на электроэнергию не даст возможности все равно в 2024-м быть 24 часа в сутки со светом. Потому что ситуация на самом деле сверхсложная. Мы ее видим в начале лета. Она будет зимой, к сожалению, еще сложнее", — отметил недавно народный депутат Сергей Нагорняк.