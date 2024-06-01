С 1 июня одесситы будут платить за электроэнергию по единому тарифу, который составит 4,32 грн/кВт. Соответствующее решение приняли во время заседания правительства 31 мая, сообщают украинские СМИ.

Произошли изменения и для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками:

до 2000 потребленных кВт в месяц – 2,64 грн/кВт

свыше 2000 кВт в месяц – 4,32 грн/кВт

Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года.

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