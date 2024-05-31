Кабинет министров принял решение, повышающее тарифы на электроэнергию для населения. С 1 июня единая цена для всех бытовых потребителей составит 4,32 грн/кВт-ч. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание "Экономическая правда", передает Delo.ua. Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 до конца апреля 2025 года. Также произошли изменения и для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками:

до 2000 потребленных кВт в месяц – 2,64 грн/кВт

свыше 2000 кВт в месяц – 4,32 грн/кВт

Позже первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook подтвердил информацию издания.

"Ошибся! Недооценило наше правительство! 4.32 – единая цена. Для электроотопления – до 2000 кВт/ч по старой цене в отопительный период, летом как для всех", – написал Кучеренко.

Ранее, 29 мая, СМИ сообщали , что Кабмин планирует изменить формулу оплаты населением услуги за электроэнергию. При этом для потребляющих более 100 кВт в месяц тариф вырастет почти на 80% до 4,8 грн/кВт.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял , что уровень тарифов на электроэнергию для населения не покрывает себестоимости ее производства, в частности компаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые выплачивают разницу между рыночной ценой киловатт-часа и тарифами для населения в рамках выполнения специальных обязательств по обеспечению доступности е/е для бытовых потребителей.

Цены на электроэнергию для выросли из-за российских обстрелов электростанций

В результате новой серии российских атак на начавшуюся в конце марта энергетическую инфраструктуру Украина потеряла 8 ГВт маневровой генерации. Тепловые электростанции, которые балансировали энергосистему во время пиков потребления, будет значительно труднее починить, чем трансформаторы, которые были разрушены во время массированных атак на энергосистему зимой 2022/2023.

С 16 мая на всей территории Украины снова начали действовать графики стабилизационных отключений . Эксперты советуют бизнесу и населению позаботиться об автономных источниках питания . Вместе с этим неотложной проблемой остаются многомиллиардные долги на рынке электрической энергии, которые главным образом сформированы необходимостью государственных компаний компенсировать низкую цену на электроэнергию для населения.



Как выросли цены для бизнеса

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 20 мая решила установить новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса с 1 июня.

На рынке на сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) регулятор установил максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 с 11:00 до 17:00 на уровне 5600 грн/МВт·ч. Ранее для 00:00 до 07:00 цены составляли 3000 грн/мВтч, для слота 11:00 до 17:00 – цены остались без изменений.

Для временного промежутка с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6900 грн/мВтч. До этого с 07:00 до 08:00 – предельные цены составляли 5600 грн/МВт·час. С 08:00 до 11:00 они остались без изменений. В то же время с 23:00 до 00:00 они повысились с 3000 грн/МВт·час.

В вечерние часы с 17:00 до 23:00 цены установлены на уровне 9000 грн/мВтч. Раньше – 7500 грн/МВт·час. Минимальная предельная цена – 10 грн/МВт·час.

На балансирующем рынке установлены максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 на уровне 6600 грн/мВтч. До этого решения – 4000 грн/МВт·ч.

В период с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 цены составят 8250 грн/мВтч. Таким образом, для временного промежутка с 07:00 до 17:00 цена осталась без изменений. В то же время с 23:00 до 00:00 цена повысилась с 4000 грн/МВт·час.

Для временного промежутка с 17:00 до 23:00 была установлена цена 10 000 грн/МВтч, она повысилась с 8250 грн/МВтч. Минимальная предельная цена – 0,01 грн/МВт·ч.

По данным социологических опросов более половины (55%) украинцев с пониманием относятся к повышению тарифов, которые позволят провести ремонты разрушенных объектов инфраструктуры.

При этом 45% опрошенных заявили, что для обеспечения ремонтной кампании могут быть повышены тарифы на электроэнергию с учетом материального состояния и объемов потребления домохозяйства, еще 10% — что тарифы должны быть повышены всем потребителям.

Вместе с тем, 40% украинцев считают, что повышать тарифы не нужно, даже при ухудшении ситуации с электроснабжением. Также большинство респондентов (67%) согласились с тем, что в случае повышения тарифов незащищенные слои населения должны получить помощь от государства.