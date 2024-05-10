Кабмин планирует повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей почти в полтора раза. Новые цены могут быть установлены уже летом.
Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, пишет Delo.ua со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, правительство предварительно должно показать расчеты нового тарифа на электроэнергию.
"Но как-то жизнь будет балансировать саму ту ситуацию, в которой оказалась энергетика Украины", - подчеркнул нардеп.
Прогноз по повышению тарифа на электричество
Ранее в Госэнергонадзоре заявили, что повышение тарифов на электроэнергию может произойти уже в 2024 году, поскольку необходим большой финансовый ресурс для восстановления поврежденных российскими обстрелами объектов электроэнергетики.
“Вероятно, придется все же рассмотреть возможность привлечения внутренних резервов – пересмотреть тариф на электроэнергию. Недавно НБУ прогнозировал постепенное повышение тарифа в течение следующих лет. Поскольку нужен действительно большой финансовый ресурс для восстановления объектов электроэнергетики, первый этап такого повышения возможно целесообразно сделать уже в этом году”, - заявил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.
Напомним, что в конце апреля Кабинет Министров продлил действие действующих тарифов на электроэнергию для населения, установленных на уровне 2,64 грн/кВт-ч по НДС, на один месяц – до 31 мая.
В то же время, согласно прогнозам экспертов, тарифы на электроэнергию для бизнеса в 2024 году могут вырасти до 20% по сравнению с 2023 годом. Главными факторами, которые могут вызвать рост, будут обстрелы критической инфраструктуры, а также инфляция и девальвация гривны.