В ближайшие дни дефицит генерации в энергосистеме усилится из-за того, что НАЭК "Энергоатом" выведет в ремонт еще один энергоблок АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Дефицит электроэнергии увеличится

Отмечается, что "Энергоатом" с опережением графика максимально быстро и качественно производит ремонты энергоблоков АЭС – для их надежной работы в отопительный период.

В ближайшие дни "Энергоатом" выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник.

"Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться. Но с другой стороны, именно такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии", - говорится в сообщении.

Ремонты производят на 8 энергоблоках.

Как подчеркнул глава "Энергоатома" Петр Котин, безопасная и эффективная эксплуатация ядерных реакторов отечественных АЭС нуждается в ежегодном проведении планово-предупредительных ремонтов, включающих перегрузку ядерного топлива и обязательные регламентные работы.

Как правило, такие ремонты проводят в теплое время года, чтобы максимально использовать мощность атомной генерации во время осенне-зимнего периода.

"В этом году ремонты проводят на 8 энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. На Запорожской АЭС планово-предупредительные ремонты с момента ее оккупации не проводят", - отметил Котин.

Он добавил, что работы выполняются по графику ремонтной кампании, согласованному Укрэнерго. График составлен оптимально и учитывает всю сложность ситуации с энергоснабжением.

По словам Котина, в этом году "Энергоатом", как и в прошлом году, с опережением графика максимально быстро и качественно производит планово-предупредительные ремонты энергоблоков АЭС.