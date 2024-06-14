Немецкая компания Notus Energy занимается реализацией проекта ВЭС 300 МВт в Одесской области, первая очередь которой составит 120 МВт.

Об этом сообщил ее коммерческий директор Кнуд Риссел, передает "Интерфакс-Украина".

"После полномасштабного вторжения мы с весны 2022 года продолжили работать над этим проектом в Одесской области, и сейчас мы в процессе, чтобы построить ВЭС 300 МВт, первая очередь которой 120 МВт скоро должна появиться.

У нас уже есть все разрешения, в частности, связанные с землей. Банки нас поддерживают, хотя они тоже рискуют, поддерживая нас. Но мы все готовы работать даже в условиях военного положения", - сказал он во время тематической панельной дискуссии по энергетике на URC-24 в Берлине.

По словам Риссела, определенные договоренности по реализации проекта компания подписала и на этой конференции.

Он предположил, что ближайшей зимой первая очередь ВЭС еще не будет запущена, но компания делает все, чтобы запустить проект как можно скорее. При этом Риссел отметил, что есть некоторые проблемы с логистикой оборудования, но Notus их решает.

"У нас кратко-, средне- и долгосрочные планы работы в Украине", - заверил коммерческий директор.

Напомним:

Во время Международной конференции по восстановлению Украины URC 2024 в Берлине Украина заключила ряд важных соглашений о сотрудничестве с финансовыми учреждениями и энергетическими компаниями.

Среди них - меморандум в сфере перехода на возобновляемые источники энергии с NOTUS Energy Invest Ukraine GmbH, предусматривающий развитие 120 МВт ветровой генерации.

Экономическая правда