Дай вору хоть золотую гору — воровать не перестанет…

Недавно сотрудники СБУ и ГБР совершили операцию по задержанию начальника Главного управления государственной миграционной службы Украины в Одесской области, Андрея Морару, по факту получения очередной взятки.

Вора миловать — доброго погубить.

Андрей Морару, который уже был задержан в 2018 году за получение взятки в размере 10 тысяч долларов за «помощь» студентам-иностранцам, удивительным образом не только избежал заслуженного наказания, но и смог остаться на занимаемой должности чтобы с новыми силами продолжить свой «славный» коррупционный путь. Причем не столь уж безобидный, как следует из заявлений СБУ и ГБР, а это, к примеру оказание услуг лидерам крупнейших российских наркогруппировок.

«Услуги под ключ» — вот девиз махрового коррупционера Морару! Он не только обеспечивал выдачу документов для легального проживания в Украине лидерам крупнейших российских наркогруппировок, но и договаривался в судах, чтобы обеспечить им возможность проживания и деятельности в Украине.

Чтобы поймать вора, нужен вор

По мнению журналистов расследователей, такой вор помельче, да еще и иностранного происхождения, у правоохранителей имеется. Это уже известный читателю и зрителю Зоет-Шойхед он же Блюм, он как гнилая селедка метит своим нестерпимым запахом каждого, кто пытается с ним войти в коррупционные отношения. А вот судья Попов Одесского Административного суда не стал пачкаться о «гнилую селедку». В результате адвокат Зоета даже пытался организовать отвод честного судьи, но не вышло.

Вор без фарта, что снег в конце марта – долго ему не жить

Дело проходимца Зоета-Шойхеда, Блюма сейчас находится на рассмотрении коллегии судей Апелляционного суда, там пока ситуация не ясна. Уже вытребованы оригиналы малозначительных документов, заседание перенесено более чем на месяц… Если начнется малопонятная бюрократическая возня, востребование прошлогоднего снега или экспертизы лунного грунта – свидетеля выдачи паспортов Зоету – то есть безбожного затягивания времени, что позволяет преступнику и дальше находиться в Украине. Можно будет сделать неутешительный вывод – запах гнилой селедки проник и в Апелляционный суд. Внимательно наблюдаем за развитием событий.

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СБУ та ГБР викрили корупцію: Начальника Одеської міграційної служби затримали на хабарі

Дай злодієві хоч золоту гору — красти не перестане.

Нещодавно співробітники СБУ та ГБР здійснили операцію із затримання начальника Головного управління державної міграційної служби України в Одеській області, Андрія Морару, за фактом отримання чергового хабара.

Крадія милувати — доброго занапастити.

Андрій Морару, який вже був затриманий у 2018 році за отримання хабара у розмірі 10 тисяч доларів за «допомогу» студентам-іноземцям, дивним чином не лише уникнув заслуженого покарання, а й зміг залишитися на посаді, щоб з новими силами продовжити свій «славний» корупційний шлях. Причому не такий вже нешкідливий, як випливає із заяв СБУ та ГБР, а це, наприклад, надання послуг лідерам найбільших російських наркоугруповань.

"Послуги під ключ" - ось девіз махрового корупціонера Морару! Він не лише забезпечував видачу документів для легального проживання в Україні лідерам найбільших російських наркоугруповань, а й домовлявся у судах, щоб забезпечити їм можливість проживання та діяльності в Україні.

Щоб упіймати злодія, потрібен злодій

На думку журналістів розслідувачів, такого злодія дрібнішого по за размахом, та ще й іноземного походження, правоохоронці у розробці вже мають. Це вже відомий читачеві та глядачеві Зоєт-Шойхед він же Блюм, він як гнилий оселедець мітить своїм нестерпним стервом кожного, хто намагається з ним увійти в корупційні стосунки.

А ось суддя Попов Одеського Адміністративного суду не став бруднитися о «гнилий оселедець». Внаслідок цього адвокат Зоета навіть намагався організувати відведення доброчесного судді, але не вийшло.

Злодій без фарту, що сніг наприкінці березня – довго йому не жити

Справа пройдисвіта Зоета-Шойхеда, Блюма зараз перебуває на розгляді колегії суддів Апеляційного суду, там поки ситуація не зрозуміла. Вже витребувані оригінали малозначущих документів, засідання перенесено більш ніж на місяць… Якщо почнеться малозрозуміла бюрократична метушня, запитання торішнього снігу чи експертизи місячного ґрунту – свідка видачі паспортів Зоету – тобто кричущого затягування часу, що дозволяє злочинцеві й надалі перебувати в Україні. Можна буде зробити невтішний висновок – запах гнилого оселедця проник і до Апеляційного суду. Уважно спостерігаємо за розвитком подій.

Олександр Сопельник "Антикорупційний рух Одещини"

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