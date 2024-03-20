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Сьогодні, 20:01

Олександр Сопельник: Відведення судді не відбулось, рухаємось далі

Категорія: Новини / Інтерв'ю

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Как нами отмечалось ранее, цель Зоета-Шойхета и компании затянуть, как можно дольше, судебные разбирательства, чтобы подольше задержаться в Украине. Если нет веских аргументов вход идут откровенные манипуляции. У них один недостаток – они всем заметны! Мы попросили прокомментировать последнее судебное заседание руководителя известной общественной организации «Антикорупційний рух Одещини» Александра Сопельника.  - Прокомментируйте пожалуйста странную позицию представителя истца адвоката Шахновского.

«Сложно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет», - гласит древнекитайская мудрость. Перед адвокатом Шахновским изначально стояла неразрешимая задача из ничего сделать что-то. Поэтому он в своём заявлении по отводу судьи Попова пустился в долгий лукавый экскурс про то и про это…Текст его отвода полон путаницы и бессмыслицы.

 А судья вынужден все это читать на процессе – представьте его состояние. Ему можно только посочувствовать! Вполне ожидаемо, все участники процесса оценили попытку отвода судьи как манипуляцию.

- Что вы можете от себя добавить по процессу?

После отклонения судьей отвода, была проведена конструктивная, но техническая работа по подготовке материалов к слушанию дела непосредственно на процессе, который состоится 01.04.2024 в Административном суде.

Вот то главное, что нам необходимо знать, следим в дальнейшем за ходом дела.

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