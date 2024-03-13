Следуя обещанию, данному нашим читателям, следить за развитием истории, связанной с попыткой выдворения с территории Украины незаконно находящегося гражданина Молдовы Зоета-Шойхеда, мы очередной раз встретились в Одесском пресс-центре офиса Союза журналистов с руководителем известной общественной организации «Антикорупційний рух Одещини» Александром Сопельником.

Мы попросили его кратко прокомментировать сегодняшнее судебное заседание в Одесском окружном административном суде.

Дело в том, что Зоет-Шойхед подал в суд на Главное Управление Государственной миграционной службы в Одесской области о незаконности их действий по отношению к его персоне. - С рассмотрения какого вопроса началось заседание?

Зоет-Шойхед, как всегда, отсутствовал. Адвокат Алексей Шахновский, представитель Зоета-Шойхеда, потребовал проведения закрытых слушаний по делу. Обосновав такое требование жалобой судье на «злых» журналистов, которые где-то, что-то публикуют, что их с Зоетом-Шойхедом не устраивает! И вот на основании этого смехотворного заявления он ожидал, что заседания суда будут проходить в закрытом режиме. Хотя ему, как правоведу должно быть хорошо известно, что, если их с Зоетом-Шойхедом не устраивает деятельность журналистов, они может подать в суд о защите своих чести и достоинства, а не сваливать все в одну кучу.

Общеизвестно, что существует установленный законом порядок проведения закрытых судебных слушаний. Адвокат или о нём не знает или пытается блефовать при отсутствии веских доводов, наивно пологая, что судом удастся таким образом манипулировать.

- Чем вы можете объяснить боязнь прозрачности в рассмотрении дела, командой Зоета-Шойхеда?

Боязнь прозрачности в рассмотрении дела можно объяснить только одним – неприглядностью всплывающих фактов. Но это никак не вяжется с позицией защиты Зоета-Шойхеда о том, что он честный и порядочный человек.

- Можно ли утверждать, что у адвоката Зоета-Шойхеда нет продуманной позиции?

Конечно можно, к примеру адвокат Шахновский так и не смог внятно пояснить судье, почему он назначил старшего лейтенанта Национальной полиции Ивана Кирсту ответчиком, а затем, из каких-то соображений перевёл его в статус третьего лица.

Опять же, с целью затягивания судебных разбирательств, адвокат Шахновский потребовал проведение допроса свидетелей, спустя 10 лет после произошедших событий не обосновав, необходимость этого действия для судебного разбирательства, и что он такого ценного хочет у них узнать.

Также затребовал оригинал Решения 2014 года ссылаясь на то, что оно может быть поддельным, конечно он сам в это не верит. Но главное затянуть судебный и свести всех с ума!

Поймите, продуманная и четкая позиция может быть лишь тогда, когда сходятся вместе компетентность и весомые основания, а когда нет ни одного ни другого на арену выходит мелкое жульничество.

- Было что-то такое, что вас особенно удивило на сегодняшнем заседании?

Да, я считаю верхом непрофессионализма была попытка откровенного шантажа судьи. «Будет или так как им с Зоетом-Шойхедом хочется или они потребуют отвода судьи».

- Можем ли мы подвести краткое резюме сегодняшнему заседанию?

Что я вижу – у адвоката отсутствует четкая заранее подготовленная позиция. То, что он вытворяет в зале суда, в науке именуется конъектурным лавированием, действует, полагаясь на авось в наивном расчете на то, что окружающие окажутся еще не компетентнее его самого, что говорит о его наивности либо слабой компетенции – не знаю, что хуже для адвоката.