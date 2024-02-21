Выполняя обещание, данное нашим читателям, следить за развитием истории, связанной с попыткой выдворения с территории Украины незаконно находящегося гражданина Молдовы Зоета-Шайхеда мы встретились в Одесском пресс-центре офиса Союза журналистов с руководителем известной общественной организации «Антикорупційний рух Одещини» Александром Сопельником. Мы попросили его кратко прокомментировать сегодняшнее положение вещей в рассмотрении дела. Александр Сопельник: Зоета-Шайхед суды тасует как карты – правосудие пока бессильно!

Сегодня ситуация такова, что прошло второе заседание Приморского суда, куда не явились ни он сам не его представитель, дело приостановлено в связи с тем, что Зоет-Шойхед подал иск уже в административный суд – все ведется к затягиванию дела.

Не собираясь являться Зоет и компания запустили слух, о якобы готовящихся провокациях направленных против журналистов прямо в здании суда, видимо пытаясь, тем самым, запугать их. Но журналисты у нас не пугливые, а в результате к этому делу проявило интерес еще одно издание, так что эффект получился прямо противоположный.

Чем вызван Ваш интерес к этому делу? Поверьте, мне есть чем заняться кроме выведения Зоета-Шайхеда на чистую воду, но это дело чести. Не может человек назвавшийся общественным активистом так цинично обманывать людей – это уже называется подлость. С этим я примириться не могу! Кроме того, я также вижу, что большинство правоохранителей честно выполняют свой долг перед родиной, а деятельность других не так однозначна, благодаря чему, такие как Зоет-Шойхед противозаконно находятся в стране и могут продолжать свою мутную деятельность. Мало того что они обесценивают труд своих честных товарищей они еще и подают разлагающий пример, разрушающий правоохранительную систему Украины, поэтому я здесь.

Есть ли примеры о ком можно сказать уже?

Вот вам пример, непосредственно касающийся этого дела, Андрей Морару, который дал возможность Зоету-Шойхеду оставаться в стране и бесконечно подавать в суды.

В далеком 2018 году в Одессе произошло громкое событие: правоохранители с поличным поймали заместителя начальника Государственной миграционной службы Андрея Морару во время получения им взятки. Взгляните на фотоснимки, где запечатлены доказательства факта преступления, Об этом сообщал портал "Информ-UA".

Чиновник настолько погряз в коррупционной роскоши, что возомнил себя румынский князем. Именно так он себя называет. Погорел он тогда на взятке в 10 тысяч долларов. Но любопытно не это, а то, что он после этого сумел восстановится в должности. Видимо в Украине «румынские князья» и «зайцы из Молдовы» могут творить все что им заблагорассудится.

Кто такой Зоет-Шойхед на самом деле и чем он еще может быть опасен?

В своем не очень грамотном послании в соцсетях он жалуется на то, что его якобы незаслуженно объявили в сепаратизме и пособничестве «русскому миру». Лично я о таком не слышал. Да и это не может быть правдой. Зоет-Шойхед не способен быть сторонником никакой идеи ни плохой, ни хорошей. Это просто другой тип человека идеализм ему не свойственен.

Зоет-Шойхед настолько мелочен и беспринципен, что его суть можно описать словами классиков «бескорыстный борец за денежные знаки». Речь, скорее шла о другом, что мелкие жулики, такие как он частенько попадают на крючок иностранным спецслужбам и вынуждены действовать в их интересах. Что в данном случае совсем не исключено.

Ведь посмотрите, как он изощренно действует, используя все лазейки несовершенного правового поля Украины. Я как адвокат, работавший раньше в прокуратуре со всей уверенностью, могу говорить, что ему оказывается мощная юридическая поддержка. И вот, зададимся вопросом древнеримских правоведов Cui prodest? Кому выгодно – вопрос открытый. Может быть, в мирное время можно было бы и не сгущать краски, но сегодня, в воюющей стране подобная халатность может оказаться преступной!